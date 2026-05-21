Під Харковом російський дрон поцілив у вантажівку, водій загинув

У четвер російський дрон поцілив у кабіну вантажного автомобіля з напівпричепом на автошляху М-03 Київ – Харків – Довжанський (поблизу 17-го цвинтаря), водій загинув.

"Унаслідок атаки водій загинув. Після влучання сталася пожежа", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці працює слідчо-оперативна група. Рух транспорту на період проведення слідчих дій перекритий.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.