Інтерфакс-Україна
Події
11:59 21.05.2026

Під Харковом російський дрон поцілив у вантажівку, водій загинув

У четвер російський дрон поцілив у кабіну вантажного автомобіля з напівпричепом на автошляху М-03 Київ – Харків – Довжанський (поблизу 17-го цвинтаря), водій загинув.

"Унаслідок атаки водій загинув. Після влучання сталася пожежа", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці працює слідчо-оперативна група. Рух транспорту на період проведення слідчих дій перекритий.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

08:54 21.05.2026
Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

21:50 20.05.2026
Одна людина постраждала через удари по Чугуївській громаді – ДСНС

20:33 20.05.2026
Росіяни вдарили по Кам'яній Ярузі і Чугуєву, спалахнула пожежа

19:00 20.05.2026
Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

17:02 20.05.2026
В Одесі знешкодили нерозірваний дрон, який застряг на 15-му поверсі житлового дому

12:21 20.05.2026
Мінкультури визнало 114 об'єктів на Харківщині такими, які не підлягають внесенню до Держреєстру нерухомих пам'яток

08:56 20.05.2026
Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

21:01 19.05.2026
Ворог дроном атакував автівку на Сумщині, загинула людина

08:50 19.05.2026
Двоє загиблих і 12 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

08:08 19.05.2026
ДСНС: На Харківщині внаслідок удару БпЛА загинула жінка, постраждали троє людей, серед них дитина

