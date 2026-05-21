Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

Стратегічна мета України – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, заявив міністр оборони Михайло Федоров.

"Покращення системи захисту неба – це системна робота. Наша стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей", – сказав він на зустрічі з журналістами.

Як зазначив міністр, важливу роль у цьому процесі відіграло впровадження after-action review – це стандартна процедура НАТО для детального аналізу бойових операцій після їх завершення.

"Для нас це стало одним із ключових елементів побудови сучасної системи ППО", – додав Федоров.

Як наголосив очільник відомства, разом з Повітряними силами та військовими Міноборони після кожної масштабної атаки РФ по Україні проводиться детальний розбір.

"Дивимося маршрут кожної ракети й дрону, траєкторії польоту, точки перехоплення, технічні деталі, причини, чому певні цілі не було збито, що потрібно змінити в роботі мобільних груп, РЕБ чи дронів-перехоплювачів. Це постійний цикл адаптації. Аfter action review безпосередньо впливає на те, як ми перебудовуємо систему ППО: як розміщуємо сили, централізуємо управління, призначаємо керівників у регіонах та вибудовуємо постійну структуру замість тимчасових рішень", – розповів він.