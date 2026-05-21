ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

Фото: ССО

Сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії із Силами безпілотних систем повідомили про ураження Сизранського нафтопереробного заводу державної компанії "Роснефть" у Самарській області, Росія.

"Підрозділи Deep-strike ССО уразили Сизранський нафтопереробний завод державної компанії "Роснефть" у Самарській області. Операцію провели у ніч проти 21 травня спільно з СБС ЗСУ. На об’єкті потужністю до 9 млн тон нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ССО.

Зазначається, що Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні РФ. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море.

Ураження Сизранського НПЗ прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону – понад 800 кілометрів. Дякую воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за влучність. Слава Україні!" – написав він у Телеграмі.