Інтерфакс-Україна
Події
11:47 21.05.2026

ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

1 хв читати
ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ
Фото: ССО

Сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії із Силами безпілотних систем повідомили про ураження Сизранського нафтопереробного заводу державної компанії "Роснефть" у Самарській області, Росія.

"Підрозділи Deep-strike ССО уразили Сизранський нафтопереробний завод державної компанії "Роснефть" у Самарській області. Операцію провели у ніч проти 21 травня спільно з СБС ЗСУ. На об’єкті потужністю до 9 млн тон нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ССО.

Зазначається, що Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні РФ. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море.

Ураження Сизранського НПЗ прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону – понад 800 кілометрів. Дякую воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за влучність. Слава Україні!" – написав він у Телеграмі.

Теги: #ссо #сбс #сизранський_нпз #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:03 21.05.2026
ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

08:57 21.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1361 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 1361 ворожу ціль

20:08 20.05.2026
СБС ЗСУ: Внаслідок спецоперації "Сніг Ахмату" знищено школу підготовки пілотів та 65 курсантів противника

СБС ЗСУ: Внаслідок спецоперації "Сніг Ахмату" знищено школу підготовки пілотів та 65 курсантів противника

12:12 20.05.2026
Сили оборони уразили російський НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російський НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" – Генштаб ЗСУ

11:30 20.05.2026
Бойова робота пілотів батальйону "Svarog" триває цілодобово

Бойова робота пілотів батальйону "Svarog" триває цілодобово

14:39 19.05.2026
Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

08:56 19.05.2026
ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

13:46 18.05.2026
Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

17:58 17.05.2026
Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

14:37 17.05.2026
СБУ та СОУ уразили підприємство ВПК та низку нафтооб'єктів у Московській області, а також військовий аеродром "Бельбек" у Криму

СБУ та СОУ уразили підприємство ВПК та низку нафтооб'єктів у Московській області, а також військовий аеродром "Бельбек" у Криму

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

ОСТАННЄ

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

Зеленський відзначив науковців державними нагородами та присвоїв їм почесні звання

Росіяни так і не змогли знайти повноцінної заміни Starlink – Федоров

РФ використовує гадалок та екстрасенсів як засіб впливу на суспільство, яке втрачає критичне мислення, – Залужний

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Globsec-2026 розпочав роботу у Празі, Україні особлива увага

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

У Сумах є постраждалі через влучання у житловому секторі – ОВА

У майбутньому світовому порядку не має бути сірих зон – Залужний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА