Інтерфакс-Україна
Події
11:43 21.05.2026

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

Міністерство оборони України у найближчі місяці сфокусується на трьох ключових напрямах: трансформація умов рекрутингу та служби в Силах оборони, побудова швидкої системи закупівель без корупційних ризиків, запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами, заявив міністр Михайло Федоров.

"Насамперед від першого дня на посаді разом з президентом працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти: справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші", – сказав він на зустрічі із журналістами.

Другим пунктом міністр назвав "антикорупційний трек". За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях.

"Ми вже провели найбільшу конкурентну процедуру закупівлі дальніх артилерійських пострілів 155 мм і досягли економії понад 16%. Наступний крок – переведення закупівель дронів на тендери. Наше завдання – побудувати прозору, конкурентну й швидку систему закупівель без корупційних ризиків", – зазначив Федоров.

Паралельно, додав очільник Міноборони, запускається низка важливих антикорупційних реформ, зокрема у сфері дослідно-конструкторських робіт та державного гарантування якості.

Третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами.

"Нам необхідно, щоб кожен підрозділ розумів, який мінімум засобів гарантовано отримає наступного місяця для планування роботи та операцій", – наголосив міністр.

Теги: #федоров #міноборони #пріоритети #рекрутинг #тендери #дрони

