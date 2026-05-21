Інтерфакс-Україна
Події
11:36 21.05.2026

Зеленський відзначив науковців державними нагородами та присвоїв їм почесні звання

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський з нагоди професійного свята – Дня науки, зустрівся з українськими науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.

Президент подякував науковцям за їхню роботу, ідеї та втілені проєкти. Науковці висловили вдячність за підтримку науки та її розвитку.

"Наука для всіх нас – це про життя, це як його захищати, як допомагати, як ідеї втілювати в реальність. І деякі речі, які, напевно, є відчуття, що вони абсолютно нереальні, завдяки талановитим, розумним людям – вони з’являються. Я хочу вам подякувати за те, що наука в Україні розвивається, живе", – сказав Зеленський.

Глава держави відзначив науковців орденами князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів, "За заслуги" І-ІІІ ступенів та княгині Ольги ІІІ ступеня, а також присвоїв ученим почесні звання "Заслужений лікар України" та "Заслужений працівник освіти України".

Як повідомляється на сайті Офісу президента, під час зустрічі обговорили розвиток систем захисту неба, особливо розробку сучасної ППО та, зокрема, антибалістики.

Окремо йшлося про нові технології в космічній галузі й можливе долучення університетських розробок і студентських напрацювань до космічної програми держави. Крім того, говорили про потребу в підтримці інших суспільно важливих проєктів, їхню проблематику, масштабування та фінансування.

Зазначається, що в Україні цьогоріч запрацює індивідуальний рейтинг із підтримки науковців – Національна система дослідників. Результативність учених визначатимуть у 14 галузях щороку. Методику оцінки стипендіатів затвердив Кабінет Міністрів України.

Напрацювання українських науковців верифікуватимуться в національних і міжнародних базах даних. 2 650 лідерів цього рейтингу отримуватимуть щомісячну стипендію в розмірі 10 000 грн протягом 2 років, виплати розпочнуться в серпні. Зокрема, передбачено підтримку молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів.

Президенту також представили розробки українських науковців у сфері оборони та медицини. Зокрема, різні типи безпілотників, що вже мають успішні бойові застосування, наземні роботизовані комплекси з бойовими модулями для збиття FPV-дронів і заміни воїнів на позиціях, а також удосконалені засоби РЕБ. Крім того, є напрацювання щодо проведення операцій на серці поранених без зупинки роботи органа.

Теги: #науковці #держнагороди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:45 08.04.2026
Курбатов: Міносвіти не вимагає участі у конференціях, але науковці витрачають на цю імітацію мільйони

Курбатов: Міносвіти не вимагає участі у конференціях, але науковці витрачають на цю імітацію мільйони

12:53 06.04.2026
Справжній український науковець затребуваний за кордоном – Курбатов

Справжній український науковець затребуваний за кордоном – Курбатов

11:06 06.04.2026
Міносвіти працює над підвищенням на 50% зарплати наукових працівників у 2026р. – Курбатов

Міносвіти працює над підвищенням на 50% зарплати наукових працівників у 2026р. – Курбатов

09:20 06.04.2026
Заступник міністра освіти Курбатов: Через війну 15-20% науковців припинили займатися дослідженнями в Україні

Заступник міністра освіти Курбатов: Через війну 15-20% науковців припинили займатися дослідженнями в Україні

17:40 23.03.2026
Зеленський відзначив українських паралімпійців державними нагородами

Зеленський відзначив українських паралімпійців державними нагородами

18:21 25.02.2026
Зеленський відзначив державними нагородами іноземних лідерів, волонтерів і журналістів, які підтримують Україну під час війни

Зеленський відзначив державними нагородами іноземних лідерів, волонтерів і журналістів, які підтримують Україну під час війни

11:39 22.01.2026
Зеленський підписав укази про державні нагороди: серед нагороджених прем'єр Фінляндії та голови МЗС Литви і Австрії

Зеленський підписав укази про державні нагороди: серед нагороджених прем'єр Фінляндії та голови МЗС Литви і Австрії

19:07 28.10.2025
Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів

Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів

15:49 21.08.2025
Стипендії Ради цьогоріч будуть отримувати 47 молодих учених

Стипендії Ради цьогоріч будуть отримувати 47 молодих учених

19:56 04.07.2025
Зеленський відзначив держнагородами поліцейських

Зеленський відзначив держнагородами поліцейських

ВАЖЛИВЕ

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

ОСТАННЄ

Росіяни так і не змогли знайти повноцінної заміни Starlink – Федоров

РФ використовує гадалок та екстрасенсів як засіб впливу на суспільство, яке втрачає критичне мислення, – Залужний

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Globsec-2026 розпочав роботу у Празі, Україні особлива увага

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

У Сумах є постраждалі через влучання у житловому секторі – ОВА

У майбутньому світовому порядку не має бути сірих зон – Залужний

Негода знеструмила понад 160 н.п. у шести областях – "Укренерго"

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА