Зеленський відзначив науковців державними нагородами та присвоїв їм почесні звання

Президент України Володимир Зеленський з нагоди професійного свята – Дня науки, зустрівся з українськими науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.

Президент подякував науковцям за їхню роботу, ідеї та втілені проєкти. Науковці висловили вдячність за підтримку науки та її розвитку.

"Наука для всіх нас – це про життя, це як його захищати, як допомагати, як ідеї втілювати в реальність. І деякі речі, які, напевно, є відчуття, що вони абсолютно нереальні, завдяки талановитим, розумним людям – вони з’являються. Я хочу вам подякувати за те, що наука в Україні розвивається, живе", – сказав Зеленський.

Глава держави відзначив науковців орденами князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів, "За заслуги" І-ІІІ ступенів та княгині Ольги ІІІ ступеня, а також присвоїв ученим почесні звання "Заслужений лікар України" та "Заслужений працівник освіти України".

Як повідомляється на сайті Офісу президента, під час зустрічі обговорили розвиток систем захисту неба, особливо розробку сучасної ППО та, зокрема, антибалістики.

Окремо йшлося про нові технології в космічній галузі й можливе долучення університетських розробок і студентських напрацювань до космічної програми держави. Крім того, говорили про потребу в підтримці інших суспільно важливих проєктів, їхню проблематику, масштабування та фінансування.

Зазначається, що в Україні цьогоріч запрацює індивідуальний рейтинг із підтримки науковців – Національна система дослідників. Результативність учених визначатимуть у 14 галузях щороку. Методику оцінки стипендіатів затвердив Кабінет Міністрів України.

Напрацювання українських науковців верифікуватимуться в національних і міжнародних базах даних. 2 650 лідерів цього рейтингу отримуватимуть щомісячну стипендію в розмірі 10 000 грн протягом 2 років, виплати розпочнуться в серпні. Зокрема, передбачено підтримку молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів.

Президенту також представили розробки українських науковців у сфері оборони та медицини. Зокрема, різні типи безпілотників, що вже мають успішні бойові застосування, наземні роботизовані комплекси з бойовими модулями для збиття FPV-дронів і заміни воїнів на позиціях, а також удосконалені засоби РЕБ. Крім того, є напрацювання щодо проведення операцій на серці поранених без зупинки роботи органа.