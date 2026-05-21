Росіяни так і не змогли знайти повноцінної заміни Starlink – Федоров

Фото: Даніяр Сарсенов

Росія так і не змогла знайти повноцінну заміну системам Starlink, що дає критичну перевагу на полі бою українським Силам оборони, заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Окрім роботи українських військових та інших факторів, важливу роль тут відіграло вимкнення Starlink для росіян у лютому 2026 року. Росіяни так і не змогли знайти йому повноцінну заміну, і це дає нам критичну перевагу на полі бою", – сказав він на зустрічі із журналістами.