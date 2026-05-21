11:33 21.05.2026

Росіяни так і не змогли знайти повноцінної заміни Starlink – Федоров

Росія так і не змогла знайти повноцінну заміну системам Starlink, що дає критичну перевагу на полі бою українським Силам оборони, заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Окрім роботи українських військових та інших факторів, важливу роль тут відіграло вимкнення Starlink для росіян у лютому 2026 року. Росіяни так і не змогли знайти йому повноцінну заміну, і це дає нам критичну перевагу на полі бою", – сказав він на зустрічі із журналістами.

11:43 21.05.2026
Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

11:23 21.05.2026
РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

11:14 21.05.2026
Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

11:08 21.05.2026
Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

08:55 21.05.2026
Путін не домігся від Сі Цзіньпіна схвалення газопроводу "Сила Сибіру-2" – ЗМІ

05:31 21.05.2026
У РФ частково або повністю зупинили роботу великі НПЗ після атак українських дронів – ЗМІ

22:27 20.05.2026
Лондон заявив про небезпечне зближення російських винищувачів із британським літаком над Чорним морем

18:58 19.05.2026
Міноборони починає масштабну закупівлю пікапів для ЗСУ – Федоров

16:40 18.05.2026
Федоров: Антидроновий захист облаштовано на понад 1 170 км маршрутів в прифронтових регіонах

09:56 07.05.2026
"Київстар" запускає продаж Starlink для бізнесу

