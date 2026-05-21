11:29 21.05.2026

РФ використовує гадалок та екстрасенсів як засіб впливу на суспільство, яке втрачає критичне мислення, – Залужний

Україна в умовах екзистенційної війни на виживання залишається в межах можливості вибороти повноцінну суб’єктність в існуючих та нових геополітичних рамках, але головною умовою досягнення цієї суб’єктності є уникнення компромісів, які можуть призвести до руйнування державності, зазначає надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Це стосується як зовнішніх, так і внутрішніх загроз, де компроміси, наприклад у корупції, як і в державному устрої, не можуть бути прийнятними. Такі компроміси рано чи пізно приведуть до втрати суб’єктності", – пише Залужний у своїй статті "Досвід України для майбутньої безпеки Європи. Ілюзії і жорстока реальність" для видання NV, опублікованій в четвер.

При цьому він наголошує, що така війна на виживання з одного боку і нав’язування досягнення мети цієї війни на знищення ціною величезних втрат з іншого, є загрозою існування як для України, так і для РФ. "Це війна на виснаження, де виживання означає перемогу", – зазначив дипломат.

Залужний вказує, що успіх у війні на виснаження визначать це стійкість та здатність суспільства продовжувати боротьбу і готовність прийняти її результати, а також стійкість економіки та її здатність до постійного відновлення.

"Питання стійкості суспільства до війни є чи не найважливішим фактором безпеки держави. Така стійкість має велику кількість проявів і вразливостей… Методи ведення такого впливу містять як класичні заходи, наприклад, пропаганду й дезінформацію, так й новітні, а саме, використання соціальних мереж, Інтернету й штучного інтелекту", – зазначив він, навівши приклади дезінформаційних кампаній, які проводяться, зокрема, російською стороною.

Також, за словами дипломата, "широко застосовуються інформаційні впливи різного роду асоціальних особистостей", які "в умовах безкарності створюють осередки ворожнечі всередині держави", використовуючи дозування реальної інформації з системним її перекручуванням, а також поєднуючи зі цькуванням та образами.

"З досвіду України такі впливи не лише сіють недовіру і паніку, а й роблять найстрашніше – руйнують критичне мислення, що позбавляє державу будь-якого майбутнього, перш за все, у державотворенні. Важко навіть уявити, але саме через це у 21-му столітті широкої популярності набувають різного роду "гадалки" та "екстрасенси", які знову ж таки використовуються у тому числі Росією, як засіб впливу, зв’язку та контролю суспільства, яке втрачає критичне мислення", – наголосив Залужний.

За його словами, успіх у нейтралізації такого впливу може досягатися не лише організаційними заходами, "які завжди будуть спокусливими до бажання абсолютної влади над суспільствами через контроль інформаційного простору, а й завдяки розвитку культури критичного мислення, що має стати частиною державної політики з забезпечення національної безпеки".

"У демократичній країні, яка захищає себе від тоталітарної держави, завжди є спокуса слідувати нав’язаній стратегії дій методами тоталітаризму через руйнацію демократії, що може нести загрозу стати подібним до ворога і врешті бути їм поглиненим ментально", – зазначив дипломат.

За словами Залужного, система державного управління має заключне і критичне значення у забезпеченні такої стійкості держави, що максимально збереже не лише державні інтереси, а й максимально докладе зусиль до збереження людського капіталу і не допустить демографічної кризи. "Така система має будуватися з одного боку у жорсткій ієрархічній системі, необхідній для забезпечення війни, а з іншого – бути максимально професійною і гнучкою до заміни пріоритетів і вибору стратегій. Вона має базуватися на привабливості державної служби і зацікавленості до її проходження, яка має бути сформована довгостроково, від вибору професії до закінчення кар’єри", – переконаний він.

