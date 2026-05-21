РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Росія у квітні втрачала 179 військових за кожен захоплений квадратний кілометр української землі, заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Сьогодні кожен кілометр просування коштує ворогу непропорційно великих втрат. Якщо в жовтні Росія втрачала 67 військових на 1 кв. км просування, то в січні – уже 165, у лютому – 244, у березні – 254, у квітні – 179", – сказав він на зустрічі із журналістами.