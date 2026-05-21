Інтерфакс-Україна
Події
11:23 21.05.2026

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

1 хв читати
РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Росія у квітні втрачала 179 військових за кожен захоплений квадратний кілометр української землі, заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Сьогодні кожен кілометр просування коштує ворогу непропорційно великих втрат. Якщо в жовтні Росія втрачала 67 військових на 1 кв. км просування, то в січні – уже 165, у лютому – 244, у березні – 254, у квітні – 179", – сказав він на зустрічі із журналістами.

Теги: #квітень #втрати #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:55 21.05.2026
Путін не домігся від Сі Цзіньпіна схвалення газопроводу "Сила Сибіру-2" – ЗМІ

Путін не домігся від Сі Цзіньпіна схвалення газопроводу "Сила Сибіру-2" – ЗМІ

05:31 21.05.2026
У РФ частково або повністю зупинили роботу великі НПЗ після атак українських дронів – ЗМІ

У РФ частково або повністю зупинили роботу великі НПЗ після атак українських дронів – ЗМІ

22:27 20.05.2026
Лондон заявив про небезпечне зближення російських винищувачів із британським літаком над Чорним морем

Лондон заявив про небезпечне зближення російських винищувачів із британським літаком над Чорним морем

13:49 20.05.2026
Рютте: ЄС має сам вирішити, чи вести прямі переговори з РФ

Рютте: ЄС має сам вирішити, чи вести прямі переговори з РФ

13:16 20.05.2026
МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

06:44 13.05.2026
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 289 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 289 од. спецтехніки – Генштаб

06:39 11.05.2026
Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців – Генштаб

06:48 04.05.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців – Генштаб

07:35 02.05.2026
Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

23:55 01.05.2026
Ворог у квітні окупував на 12% менше території, попри зростання штурмів – DeepState

Ворог у квітні окупував на 12% менше території, попри зростання штурмів – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

ОСТАННЄ

Globsec-2026 розпочав роботу у Празі, Україні особлива увага

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

У Сумах є постраждалі через влучання у житловому секторі – ОВА

У майбутньому світовому порядку не має бути сірих зон – Залужний

Негода знеструмила понад 160 н.п. у шести областях – "Укренерго"

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

Затримано киянина, який на замовлення спецслужб РФ намагався підпалити відділення банку

Кравченко cкерував до Офісу прокурора МКС матеріали про депортацію та утримання в РФ українських в'язнів

Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА