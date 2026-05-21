Globsec-2026 розпочав роботу у Празі, Україні особлива увага

Щорічний європейський форум з питань безпеки Globsec, розпочав свою роботу у Празі в четвер, у ньому беруть участь понад 2000 учасників з 80 країн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", особливу увагу учасники конференції приділять Україні та російсько-український війні.

Також у центрі уваги форуму будуть проблеми трансформації НАТО, відносини Європи з США, досягнення європейської стратегічної оборонної автономії, іранська війна, проблеми розвитку оборонної індустрії, штучній інтелект та інші актуальні питання розвитку людства.

Відкриваючи форум, президент Чехії Петр Павел відзначив, що Україна є і буде залишатися ключовим елементом європейської системи безпеки. Він відзначив, що Україна не лише захищає Європу, а й безпосередньо впливає на неї, формуючи її стратегію майбутнього у різних сферах.

Павел наголосив, що нагальна задача європейських країн – це якомога більша допомога Україні.

Globsec – аналітичний центр у Центральній Європі та організатор щорічного Братиславського форуму, який з 2024 року проводиться в Празі. Минулого, 2025 року він пройшов 12-14 червня, у ньому взяли участь, зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко та радниця керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна.