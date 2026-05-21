11:14 21.05.2026

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Україні працює над створенням дешевих ракет для знищення дронів типу Shahed, вже є "близькі до готовності рішення", які почали тестувати, заявив міністр оборони Михайло Федоров.

На зустрічі з журналістами він наголосив, що президент Володимир Зеленський поставив завдання створити дешеві ракети для збиття "шахедів".

"Зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати. Наше завдання – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими", – розповів він.

За словами міністра, відомство хоче масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних "шахедів". Це допоможе додатково захистити критичну інфраструктуру, окрім застосування дронів-перехоплювачів.

"Для цього видаємо гранти, масштабуємо виробництво та перезапускаємо рекрутинг команд", – заявив Федоров.

Теги: #федоров #ракети #виробництво

