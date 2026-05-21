21.05.2026

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами збільшився вдвічі за останні чотири місяці, однак кількість "шахедів", які Росія запускає щомісячно, зростає на 35%, заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Ми продовжуємо розбудовувати систему "малої" ППО, завдяки чому рівень перехоплення шахедів значно покращився. Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами збільшився вдвічі за останні чотири місяці. Хоча кількість "шахедів", які росія запускає щомісячно, збільшується на 35%", – сказав міністр на зустрічі з журналістами.

Затримано киянина, який на замовлення спецслужб РФ намагався підпалити відділення банку

