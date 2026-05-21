Інтерфакс-Україна
Події
11:05 21.05.2026

У Сумах є постраждалі через влучання у житловому секторі – ОВА

1 хв читати

Через влучання у житловому секторі Ковпаківського району обласного центру попередньо є постраждалі, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Суми. Є влучання у житловому секторі Ковпаківського району. Попередньо, є постраждалі", – написав він у Телеграмі.

Усі обставини та наслідки атаки з’ясовуються.

Раніше місцеві пабліки повідомляли про щонайменше п’ять вибухів у Сумах, в місті оголошена повітряна тривога.

Теги: #атака_рф #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 20.05.2026
Ворожим обстрілом пошкоджено будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею

17:24 19.05.2026
В МЗС КНР підтвердили відсутність постраждалих своїх громадян на судні в Чорному морі після атаки російського дрона

17:52 17.05.2026
У Сумах триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки – міськрада

12:26 16.05.2026
Кількість загиблих працівників "Нафтогазу" внаслідок атаки РФ 5 травня зросла до чотирьох

12:37 15.05.2026
Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині, є постраждалі – ОВА

22:45 13.05.2026
У Сумах біля зупинки громадського транспорту вибухнула граната, загинув чоловік – поліція

21:01 06.05.2026
7 травня оголошено днем жалоби у Сумах – мер

18:27 06.05.2026
Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

13:11 06.05.2026
В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

11:48 06.05.2026
БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

