У Сумах є постраждалі через влучання у житловому секторі – ОВА

Через влучання у житловому секторі Ковпаківського району обласного центру попередньо є постраждалі, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Усі обставини та наслідки атаки з’ясовуються.

Раніше місцеві пабліки повідомляли про щонайменше п’ять вибухів у Сумах, в місті оголошена повітряна тривога.