У майбутньому світовому порядку не має бути сірих зон – Залужний

Компроміс у пошуках можливостей закінчення війни, ціна якої - життя цілої нації, неможливий, тому старий світовий порядок, який передбачав наявність якихось "сірих зон", які або підлягали впливу, або залишалися полем боротьби за інтереси, або використовувалися для впливу на іншу геополітичну сторону без шкоди для своєї території був несправедливим по відношенню до таких країн, як Україна, а його основи не закладали довготривалого контролю саме над застосуванням сили.

Про це зазначає надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті "Досвід України для майбутньої безпеки Європи. Ілюзії і жорстока реальність" для видання NV.

"У майбутньому світовому порядку не має бути сірих зон. Бо вони, по-перше, стануть рано чи пізно зоною чиїхось інтересів, а по-друге, принесуть небезпеку і проблеми сусіднім державам. Досвід України показує: якщо ви погодилися на буферну зону – чекайте війни, вона вже йде до вас. Звісно, спочатку приховано. Такий варіант більше ніколи не влаштує Україну, і логічно, не має влаштовувати і наших сусідів", – написав дипломат.

Залужний наголошує, що безпека держави має охоплювати більш ширші і реалістичні поняття місця держави у існуючому світовому порядку, і саме цей світовий порядок має визначати майбутнє цілих континентів, в тому числі Європи.

Він констатував, що міжнародне право і міжнародні інституції не змогли і більше не можуть гарантувати мир і безпеку на Землі, а спроби переформувати війну в Україні у предмет переговорів сильних лідерів, в ході яких територія України, гарантії її безпеки і навіть природні ресурси мали стати "розмінною монетою", "закінчилися нічим, ще раз довівши, що світ вже живе за іншими правилами".

За словами посла, міжнародні альянси, насамперед НАТО, "втратили свою здатність гарантувати безпеку її членам, через, перш за все, технічну неготовність до застосування сили в сучасній війні та через політичну неспроможність демократичних інституцій приймати непопулярні рішення".

"Очевидно також, що США відходять від ролі основного захисника світових демократичних цінностей й безпосередньо європейської демократії. Усе це відбувається на фоні безпрецедентного розвитку науково-технічного прогресу і як наслідок – появи абсолютно нових засобів і форм війни. До цього безпосередньо дотичні Україна та Росія", – зазначив він.

Залужний наголосив, що Україна за свій досвід платить кров’ю, тому його не можна конвертувати у великі гроші або великий вплив, і його потрібно використовувати для здобуття "сталого миру, який можливий лише через партнерські відносини, що стають основою нових союзів, без сірих зон".

Він також висловив переконання, що український досвід є капіталом, який дає можливість зайняти Україні гідне місце у міжнародній архітектурі безпеки шляхом його обміну на політичну підтримку, інвестиції та технології.