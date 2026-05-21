Інтерфакс-Україна
Події
10:29 21.05.2026

Негода знеструмила понад 160 н.п. у шести областях – "Укренерго"

Станом на ранок четверга через складні погодні умови у вигляді сильних злив і гроз повністю або частково знеструмлено понад 160 населених пунктів у шести областях – Київській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській.

"Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених негодою мереж", – повідомила НЕК "Укренерго" цього дня.

Своєю чергою внаслідок дронових атак на енергооб’єкти та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів на ранок є знеструмлені споживачі в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

За інформацією "Укренерго", споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: станом на 09:30 21 травня його рівень був на 2,9% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу.

"Причина – ясна погода у більшості регіонів (крім західних областей). Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснив системний оператор.

Компанія традиційно звернулася до споживачів з проханням споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

08:56 21.05.2026
ОВА: через негоду на Кіровоградщині знеструмлено понад 5 тис. абонентів

10:32 20.05.2026
Негода знеструмила понад 30 н.п. у трьох областях, через обстріли залишаються без світла споживачі в шести регіонах

20:59 16.05.2026
У Чернігові через аварію на енергооб'єкті знеструмлено понад 23 тис. абонентів

10:37 14.05.2026
Понад 31 тис. абонентів без світла в Чернігівському районі внаслідок обстрілів – обленерго

10:34 14.05.2026
Внаслідок масованої атаки є знеструмлені споживачі в 11 областях та Києві – "Укренерго"

15:58 13.05.2026
Дергачівську громаду Харківської області частково знеструмлено через удар по критичній інфраструктурі

07:44 13.05.2026
Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

11:06 11.05.2026
Пожежу у Чорнобильській зоні локалізовано, внаслідок бойових дій є відключення в п'яти областях – Міненерго

11:12 05.05.2026
Атаки РФ залишили без світла частину споживачів в 4 областях – Міненерго

08:01 02.05.2026
ОВА: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, частково знеструмлено споживачів обласного центру

