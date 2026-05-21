Негода знеструмила понад 160 н.п. у шести областях – "Укренерго"

Станом на ранок четверга через складні погодні умови у вигляді сильних злив і гроз повністю або частково знеструмлено понад 160 населених пунктів у шести областях – Київській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській.

"Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених негодою мереж", – повідомила НЕК "Укренерго" цього дня.

Своєю чергою внаслідок дронових атак на енергооб’єкти та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів на ранок є знеструмлені споживачі в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

За інформацією "Укренерго", споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: станом на 09:30 21 травня його рівень був на 2,9% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу.

"Причина – ясна погода у більшості регіонів (крім західних областей). Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснив системний оператор.

Компанія традиційно звернулася до споживачів з проханням споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.