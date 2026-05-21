10:19 21.05.2026

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України: залучено безпрецедентну кількість сил та засобів на територіях, що межують з РФ та Білоруссю, що буде дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника, інформує СБУ.

"На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, Президента України Володимира Зеленського СБУ та інші підрозділи Сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки в північних областях нашої держави", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

У відомстві зауважують, що вказані заходи є "безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з росією та білоруссю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника".

Згідно з повідомленням, відповідну роботу координує Антитерористичний центр при СБУ, а участь окрім підрозділів Служби безпеки беруть також Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.

"Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей", – наголошують в СБУ.

Українська спецслужба зазначає, що в першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів.

"Серед іншого, силовики будуть: здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів, проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів", – уточнюють у відомстві.

Превентивна робота відбувається з урахуванням правового режиму воєнного стану.

В СБУ уточнюють, що можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", – йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві наголошують, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

