Затримано киянина, який на замовлення спецслужб РФ намагався підпалити відділення банку

Правоохоронці затримали 23-річного киянина, який на замовлення російських спецслужб намагався підпалити банківське відділення, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"Ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих про те, що вони стали свідками як невідомий намагається підпалити банківське відділення на вулиці Григорія Сковороди. На місце події відразу прибули дільничні, оперативники та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції, які затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України", – йдеться у повідомленні на сайті поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що напередодні 23-річний киянин познайомився з дівчиною у месенджері та домовився із нею про зустріч.

"Втім, невдовзі йому зателефонували невідомі, які представилися співробітниками СБУ. Останні переконали хлопця, що його нова знайома, з якою він чекає зустрічі, працює на країну-агресора. Аби уникнути відповідальності, псевдоправоохоронець запропонував йому підпалити відділення банку, де нібито працює спільник дівчини", – розповіли у поліції.

Того ж вечора киянин прийшов до відділення банку, заздалегідь підготувавшись: придбав запальничку та пластикову пляшку, яку наповнив бензином. Втім, довести задум до кінця палію завадили перехожі, які викликали правоохоронців.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України – незакінчений замах на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.