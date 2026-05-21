Інтерфакс-Україна
Події
10:10 21.05.2026

Затримано киянина, який на замовлення спецслужб РФ намагався підпалити відділення банку

2 хв читати
Затримано киянина, який на замовлення спецслужб РФ намагався підпалити відділення банку

Правоохоронці затримали 23-річного киянина, який на замовлення російських спецслужб намагався підпалити банківське відділення, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"Ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих про те, що вони стали свідками як невідомий намагається підпалити банківське відділення на вулиці Григорія Сковороди. На місце події відразу прибули дільничні, оперативники та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції, які затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України", – йдеться у повідомленні на сайті поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що напередодні 23-річний киянин познайомився з дівчиною у месенджері та домовився із нею про зустріч.

"Втім, невдовзі йому зателефонували невідомі, які представилися співробітниками СБУ. Останні переконали хлопця, що його нова знайома, з якою він чекає зустрічі, працює на країну-агресора. Аби уникнути відповідальності, псевдоправоохоронець запропонував йому підпалити відділення банку, де нібито працює спільник дівчини", – розповіли у поліції.

Того ж вечора киянин прийшов до відділення банку, заздалегідь підготувавшись: придбав запальничку та пластикову пляшку, яку наповнив бензином. Втім, довести задум до кінця палію завадили перехожі, які викликали правоохоронців.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України – незакінчений замах на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Теги: #київ #підпал #банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 20.05.2026
Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

16:56 20.05.2026
Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

16:35 20.05.2026
Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

13:16 20.05.2026
Кандидат на майбутніх президентських виборах у Франції Ретайо прибув до Києва

Кандидат на майбутніх президентських виборах у Франції Ретайо прибув до Києва

19:15 19.05.2026
Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

18:19 19.05.2026
Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

18:02 19.05.2026
Петиція про віднесення вулиці Котельникова в Києві до переліку на декомунізацію не набрала необхідних голосів

Петиція про віднесення вулиці Котельникова в Києві до переліку на декомунізацію не набрала необхідних голосів

13:31 19.05.2026
Обсяг нової пропозиції офісів у Києві становив 11 тис. кв. м, рівень вакантності знизився до 18% у I кв.-2026 – Expandia

Обсяг нової пропозиції офісів у Києві становив 11 тис. кв. м, рівень вакантності знизився до 18% у I кв.-2026 – Expandia

11:57 19.05.2026
У Києві до Дня міста відкриють виставку "Пікселі Краси" про силу та красу України

У Києві до Дня міста відкриють виставку "Пікселі Краси" про силу та красу України

10:47 19.05.2026
Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

ОСТАННЄ

Кравченко cкерував до Офісу прокурора МКС матеріали про депортацію та утримання в РФ українських в'язнів

Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

Одна людина загинула, ще 11 – поранені від обстрілів окупантів на Донеччині – ОВА

ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 1361 ворожу ціль

ОВА: через негоду на Кіровоградщині знеструмлено понад 5 тис. абонентів

Путін не домігся від Сі Цзіньпіна схвалення газопроводу "Сила Сибіру-2" – ЗМІ

Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Генштаб зафіксував впродовж доби 233 бойових зіткнення

У Новгород-Сіверському районі внаслідок удару БпЛА загинула людина, ще двоє постраждали – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА