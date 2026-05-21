09:56 21.05.2026

Кравченко cкерував до Офісу прокурора МКС матеріали про депортацію та утримання в РФ українських в'язнів

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про скерування до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) нового пакету матеріалів про депортацію та незаконне утримання в РФ понад 1800 українських в’язнів із Херсонської та Миколаївської областей під час окупації відповідних районів.

"У листопаді 2022 року російські військові примусово перемістили цих людей через окупований Крим до колоній у РФ. Докази доводять, що це була завчасно організована операція: від захоплення українських в’язниць до утримання людей на території держави-агресора. У російських колоніях українських в’язнів б’ють, катують, піддають психологічному тиску, погрожують розстрілами та змушують до будівництва ворожих військових укріплень. Їм примусово нав’язують громадянство РФ, незаконно утримують після завершення строку покарання або затримують повторно", – написав Кравченко в Телеграм у четвер.

Він наголосив, що такі дії окупантів відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вважаються воєнними злочини та злочинами проти людяності.

"В основі поданих до МКС матеріалів лежать свідчення понад 400 потерпілих та очевидців, а також аналіз рішень російських судів, офіційних документів, відповідей державних органів РФ та інших доказів", – повідомив генеральний прокурор.

За словами Кравченка, таке подання до МКС стало можливим завдяки активній позиції та експертній діяльності громадській організації "Захист в’язнів України", Європейської правозахисної мережі "European Prison Litigation Network" та Харківської правозахисної групи. Він назвав це прикладом координації державних органів і правозахисної спільноти.

