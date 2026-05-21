Інтерфакс-Україна
Події
09:50 21.05.2026

Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

1 хв читати
Зеленський привітав українців з Днем вишиванки
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі Всесвітнім днем вишиванки, що відзначається щороку у третій четвер травня.

"Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим – своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком. Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє. З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно!" – написав він у Телеграмі.

Теги: #день_вишиванки #зеленські

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:01 19.05.2026
У Музеї Голодомору “дівчинку з колосками” одягнуть у вишиванку до Дня вишиванки

У Музеї Голодомору “дівчинку з колосками” одягнуть у вишиванку до Дня вишиванки

20:32 18.05.2026
У Чернівцях презентували книгу про історію Всесвітнього дня вишиванки

У Чернівцях презентували книгу про історію Всесвітнього дня вишиванки

22:09 11.05.2026
Вишиванка об’єднала понад 100 країн: як студентська ідея стала світовим рухом

Вишиванка об’єднала понад 100 країн: як студентська ідея стала світовим рухом

21:46 11.05.2026
Воронюк: В Україні з’явилося нове явище — мілітарі-вишивка

Воронюк: В Україні з’явилося нове явище — мілітарі-вишивка

21:15 11.05.2026
Колекцію “Вишита спадщина” презентували в Києві до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки

Колекцію “Вишита спадщина” презентували в Києві до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки

20:05 11.05.2026
Леся Воронюк: Вишиванка - символ української перемоги, тому світ має бути на боці переможців

Леся Воронюк: Вишиванка - символ української перемоги, тому світ має бути на боці переможців

15:44 05.05.2026
У Києві до Дня вишиванки презентують колекцію з архівних орнаментів

У Києві до Дня вишиванки презентують колекцію з архівних орнаментів

10:55 24.02.2026
Подружжя Зеленських та високі іноземні гості взяли участь у молитві за Україну

Подружжя Зеленських та високі іноземні гості взяли участь у молитві за Україну

13:43 15.05.2025
Керівництво держави, політики, громадські діячі у День вишиванки поширюють у соцмережах світлини у вишитому вбранні

Керівництво держави, політики, громадські діячі у День вишиванки поширюють у соцмережах світлини у вишитому вбранні

10:03 15.05.2025
Міннац’єдності запрошує українців з усього світу долучитися до флешмобу до Дня вишиванки

Міннац’єдності запрошує українців з усього світу долучитися до флешмобу до Дня вишиванки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, ще 11 – поранені від обстрілів окупантів на Донеччині – ОВА

ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 1361 ворожу ціль

ОВА: через негоду на Кіровоградщині знеструмлено понад 5 тис. абонентів

Путін не домігся від Сі Цзіньпіна схвалення газопроводу "Сила Сибіру-2" – ЗМІ

Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Генштаб зафіксував впродовж доби 233 бойових зіткнення

У Новгород-Сіверському районі внаслідок удару БпЛА загинула людина, ще двоє постраждали – ДСНС

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали четверо людей, ворог атакував п'ять районів – ОВА

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 203 од. спецтехніки – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА