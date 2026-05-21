Одна людина загинула, ще 11 – поранені від обстрілів окупантів на Донеччині – ОВА

Станом на ранок четверга одна людина загинула, ще 11 зазнали поранень через російські обстріли Краматорського району, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Миколаївці пошкоджено п’ять багатоповерхівок та адмінбудівлю. У Слов’янську пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську поранено дві людини; у Малотаранівці поранено дві людини, пошкоджено автівку. У Новодонецькому пошкоджено приватний будинок. У Дружківці поранено шість людей, пошкоджено два приватні будинки і крамницю; в Олексієво-Дружківці одна людина загинула і одна поранена", – написав він у Телеграмі.

За його словами, всього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти області.

З лінії фронту евакуйовано 190 людей, у тому числі 18 дітей.