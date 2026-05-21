Інтерфакс-Україна
Події
09:43 21.05.2026

Одна людина загинула, ще 11 – поранені від обстрілів окупантів на Донеччині – ОВА

1 хв читати
Одна людина загинула, ще 11 – поранені від обстрілів окупантів на Донеччині – ОВА
Фото: Донецька ОВА

Станом на ранок четверга одна людина загинула, ще 11 зазнали поранень через російські обстріли Краматорського району, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Миколаївці пошкоджено п’ять багатоповерхівок та адмінбудівлю. У Слов’янську пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську поранено дві людини; у Малотаранівці поранено дві людини, пошкоджено автівку. У Новодонецькому пошкоджено приватний будинок. У Дружківці поранено шість людей, пошкоджено два приватні будинки і крамницю; в Олексієво-Дружківці одна людина загинула і одна поранена", – написав він у Телеграмі.

За його словами, всього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти області.

З лінії фронту евакуйовано 190 людей, у тому числі 18 дітей.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 21.05.2026
Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

07:52 21.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали четверо людей, ворог атакував п'ять районів – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали четверо людей, ворог атакував п'ять районів – ОВА

19:17 20.05.2026
Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

19:06 20.05.2026
Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

08:56 20.05.2026
Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:32 20.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

08:05 20.05.2026
Ворог обстрілював Дніпропетровщину, дві жертви та шестеро поранених

Ворог обстрілював Дніпропетровщину, дві жертви та шестеро поранених

16:46 19.05.2026
В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

21:25 18.05.2026
У Чернігові через російський удар по приватному сектору постраждали двоє людей

У Чернігові через російський удар по приватному сектору постраждали двоє людей

11:27 18.05.2026
Атакована ремонтна бригада енергетиків на Донеччині

Атакована ремонтна бригада енергетиків на Донеччині

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

ОСТАННЄ

ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 1361 ворожу ціль

ОВА: через негоду на Кіровоградщині знеструмлено понад 5 тис. абонентів

Путін не домігся від Сі Цзіньпіна схвалення газопроводу "Сила Сибіру-2" – ЗМІ

Генштаб зафіксував впродовж доби 233 бойових зіткнення

У Новгород-Сіверському районі внаслідок удару БпЛА загинула людина, ще двоє постраждали – ДСНС

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 203 од. спецтехніки – Генштаб

У Дніпрі через ворожий удар постраждала 58-річна жінка, пошкоджено житло – ОВА

21 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У РФ частково або повністю зупинили роботу великі НПЗ після атак українських дронів – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА