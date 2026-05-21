ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

Сили української протиповітряної оборони в ніч проти четверга знешкодили 109 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на п'яти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у 4 місцях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – повідомляється у Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 21 травня (з 18:00 20 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, 116 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, , Гвардійське – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.