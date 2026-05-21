Інтерфакс-Україна
Події
09:03 21.05.2026

ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

1 хв читати
ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

Сили української протиповітряної оборони в ніч проти четверга знешкодили 109 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на п'яти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у 4 місцях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – повідомляється у Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 21 травня (з 18:00 20 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, 116 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, , Гвардійське – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

Теги: #ппо #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 21.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1361 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 1361 ворожу ціль

20:08 20.05.2026
СБС ЗСУ: Внаслідок спецоперації "Сніг Ахмату" знищено школу підготовки пілотів та 65 курсантів противника

СБС ЗСУ: Внаслідок спецоперації "Сніг Ахмату" знищено школу підготовки пілотів та 65 курсантів противника

17:49 20.05.2026
ПС ЗСУ: Знешкоджено 75 із 84 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 6 ударних дрона з ранку середи

ПС ЗСУ: Знешкоджено 75 із 84 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 6 ударних дрона з ранку середи

12:12 20.05.2026
Сили оборони уразили російський НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російський НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" – Генштаб ЗСУ

08:55 20.05.2026
ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

14:39 19.05.2026
Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

08:56 19.05.2026
ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

13:46 18.05.2026
Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

08:56 18.05.2026
ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

17:58 17.05.2026
Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

ОСТАННЄ

ОВА: через негоду на Кіровоградщині знеструмлено понад 5 тис. абонентів

Путін не домігся від Сі Цзіньпіна схвалення газопроводу "Сила Сибіру-2" – ЗМІ

Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Генштаб зафіксував впродовж доби 233 бойових зіткнення

У Новгород-Сіверському районі внаслідок удару БпЛА загинула людина, ще двоє постраждали – ДСНС

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали четверо людей, ворог атакував п'ять районів – ОВА

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 203 од. спецтехніки – Генштаб

У Дніпрі через ворожий удар постраждала 58-річна жінка, пошкоджено житло – ОВА

21 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У РФ частково або повністю зупинили роботу великі НПЗ після атак українських дронів – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА