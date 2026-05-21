Сили безпілотних систем уразили за добу 1361 ворожу ціль

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1361 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 269 одиниць особового складу, з яких 136 – ліквідовано; 70 точок вильоту БпЛА; 9 засобів РЕБ; 67 одиниць автомобільної техніки; 30 мотоциклів; 270 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку травня (01-20.05) підрозділами СБС уражено 28651 ціль противника, з них 6113 – особовий склад", – повідомили СБС.