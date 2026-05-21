08:56 21.05.2026

ОВА: через негоду на Кіровоградщині знеструмлено понад 5 тис. абонентів

Через ускладнення погодних умов у Кіровоградській області зафіксовано аварійні відключення електропостачання в низці населених пунктів, унаслідок чого без світла залишилися понад 5 тисяч абонентів.

"Через негоду на Кіровоградщині сталося аварійне відключення електропостачання в кількох населених пунктах області. Без світла залишилися понад 5 тисяч абонентів", – інформує очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Телеграм.

За словами очільника ОВА, до відновлювальних робіт уже залучені аварійні бригади: "Енергетики працюють, аби якнайшвидше повернути світло в домівки жителів області".

 

Теги: #знеструмлення #кіровоградська

10:32 20.05.2026
Негода знеструмила понад 30 н.п. у трьох областях, через обстріли залишаються без світла споживачі в шести регіонах

20:59 16.05.2026
10:37 14.05.2026
10:34 14.05.2026
15:58 13.05.2026
07:44 13.05.2026
11:06 11.05.2026
11:12 05.05.2026
08:01 02.05.2026
14:44 01.05.2026
