08:55 21.05.2026

Путін не домігся від Сі Цзіньпіна схвалення газопроводу "Сила Сибіру-2" – ЗМІ

Під час візиту до Пекіна очільник Кремля Володимир Путін не зміг домогтися від голови КНР Сі Цзіньпіна схвалення будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", повідомляє The Washington Post.

Попри демонстрацію партнерства, у відносинах Росії та Китаю зберігаються суперечності. Москва дедалі більше залежить від Китаю як основного покупця енергоносіїв і постачальника компонентів для виробництва, зокрема у сфері безпілотних систем.

"Путін сподівався використати візит, щоб нарешті отримати схвалення Сі щодо довготривалої російської пропозиції будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", який міг би постачати 50 мільярдів кубометрів російського природного газу до Китаю щороку. Однак ця спроба, схоже, не мала успіху в середу", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Москва занепокоєна роллю Китаю як постачальника компонентів для української дронової індустрії, яка суттєво нарощує виробництво в умовах війни.

 

