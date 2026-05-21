Інтерфакс-Україна
Події
08:54 21.05.2026

Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів безпілотниками різних типів та РСЗВ по 15 населених пунктах області, постраждали 8 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У с. Гонтарівка Старосалтівської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали чоловіки 41 і 40 років та 44-річна жінка; у м. Чугуїв зазнали гострої реакції на стрес 25-річна жінка і 40-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали 43-річний чоловік і 41-річна жінка", написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

07:52 21.05.2026
21:50 20.05.2026
20:33 20.05.2026
19:17 20.05.2026
19:06 20.05.2026
12:21 20.05.2026
08:56 20.05.2026
08:32 20.05.2026
08:05 20.05.2026
16:46 19.05.2026
