Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів безпілотниками різних типів та РСЗВ по 15 населених пунктах області, постраждали 8 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У с. Гонтарівка Старосалтівської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали чоловіки 41 і 40 років та 44-річна жінка; у м. Чугуїв зазнали гострої реакції на стрес 25-річна жінка і 40-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали 43-річний чоловік і 41-річна жінка", написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.