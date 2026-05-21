Інтерфакс-Україна
Події
08:23 21.05.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 233 бойових зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 233 бойових зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 233 бойових зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 четверга.

"Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних ударів, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 21.05.2026
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 203 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 203 од. спецтехніки – Генштаб

12:12 20.05.2026
Сили оборони уразили російський НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російський НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" – Генштаб ЗСУ

08:20 20.05.2026
Окупанти за добу втратили 920 осіб та 272 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 272 од. спецтехніки – Генштаб

15:21 19.05.2026
Генштаб повідомив про ураження понтонно-мостових переправ у Донецькій області та інших об'єктів противника

Генштаб повідомив про ураження понтонно-мостових переправ у Донецькій області та інших об'єктів противника

08:14 19.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 236 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 236 бойових зіткнень

07:18 19.05.2026
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

13:46 18.05.2026
Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

08:05 18.05.2026
Окупанти за добу втратили 1220 осіб та 224 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1220 осіб та 224 од. спецтехніки – Генштаб

17:58 17.05.2026
Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

09:47 17.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

ОСТАННЄ

У Новгород-Сіверському районі внаслідок удару БпЛА загинула людина, ще двоє постраждали – ДСНС

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали четверо людей, ворог атакував п'ять районів – ОВА

У Дніпрі через ворожий удар постраждала 58-річна жінка, пошкоджено житло – ОВА

21 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У РФ частково або повністю зупинили роботу великі НПЗ після атак українських дронів – ЗМІ

Американська авіаносна ударна група USS Nimitz увійшла до Карибського басейну на тлі напруженості з Кубою – ЗМІ

У Дніпрі вдруге за місяць ракета влучила у склад VARUS, є загиблі

Сили оборони відбили з початку доби 177 ворожих атак – Генштаб

США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

"Фармак" вважає позов Bayer про порушення інтелектуальних прав на антитромболітик та його АФІ необґрунтованим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА