08:13 21.05.2026
У Новгород-Сіверському районі внаслідок удару БпЛА загинула людина, ще двоє постраждали – ДСНС
Внаслідок російського удару безпілотником у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.
"внаслідок російського удару БЛА по Новгород-Сіверському районі одна людина загинула, ще дві постраждали", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою ДСНС України.
Окрім того, за інформацією відомства, загорівся автомобіль та складська будівля на території агропідприємства. Рятувальники ліквідували пожежі.