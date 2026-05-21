У Новгород-Сіверському районі внаслідок удару БпЛА загинула людина, ще двоє постраждали – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок російського удару безпілотником у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

"внаслідок російського удару БЛА по Новгород-Сіверському районі одна людина загинула, ще дві постраждали", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою ДСНС України.

Окрім того, за інформацією відомства, загорівся автомобіль та складська будівля на території агропідприємства. Рятувальники ліквідували пожежі.