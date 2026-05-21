07:52 21.05.2026

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали четверо людей, ворог атакував п'ять районів – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали четверо людей, ворог атакував п'ять районів – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак постраждали четверо людей, ворог завдав ударів по п'яти районах регіону, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі пошкоджені будинки. Постраждали 58-річна і 35-річна жінки. Лікуватимуться амбулаторно. У Кривому Розі понівечене підприємство. Поранений 34-річний чоловік. Лікуватися буде вдома", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком четверга у Телеграм.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено інфраструктуру та підприємство. Поранено 42-річного чоловіка, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

 

