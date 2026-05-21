Окупанти за добу втратили 910 осіб та 203 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів, 54 артсистеми, п'ять бронемашин, 1715 БПЛА, а також 203 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 352 980 (+910) осіб, танків – 11 943 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 591 (+5) од, артилерійських систем – 42 454 (+54) од, РСЗВ – 1 797 (+2) од, засоби ППО – 1 389 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 302 787 (+1 715) од, крилаті ракети – 4 632 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 98 070 (+202) од, спеціальна техніка – 4 207 (+1) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.