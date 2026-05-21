Інтерфакс-Україна
Події
07:09 21.05.2026

У Дніпрі через ворожий удар постраждала 58-річна жінка, пошкоджено житло – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок ворожого удару по Дніпру постраждала 58-річна жінка, окрім того пошкоджено п'ятиповерховий будинок, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибуховою хвилею також пошкоджено кілька сусідніх будинків – у них вибито вікна: "Через удар понівечена квартира на 5 поверсі п'ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені й кілька сусідніх будинків – там повилітали вікна".

"Ворог знову атакував Дніпро. Постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці – лікуватиметься амбулаторно", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком четверга у Телеграм-каналі.

 

