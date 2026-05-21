05:31 21.05.2026

У РФ частково або повністю зупинили роботу великі НПЗ після атак українських дронів – ЗМІ

Після атак українських безпілотників упродовж останніх днів практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії були змушені повністю або частково зупинити виробництво пального, повідомляє Reuters.

Загальна потужність нафтопереробних заводів, що повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 млн метричних тонн на рік, або близько 238 тис. тонн на добу. Це становить приблизно чверть загальних потужностей нафтопереробки РФ.

Також зазначається, що сукупна частка цих підприємств у виробництві пального перевищує 30% для бензину та близько 25% для дизельного пального.

"Удари, які також вражали трубопроводи та сховища, знизили обсяги видобутку нафти в Росії – третього за величиною виробника у світі після США та Саудівської Аравії – посиливши тиск на федеральний бюджет Москви, де податки з нафти та газу становлять приблизно чверть доходів. Серед уражених нафтопереробних заводів – Кириші на заході Росії, Московський нафтопереробний завод, а також підприємства в Нижньогородській області на Волзі, Рязані та Ярославлі", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Кириші з потужністю 20 млн метричних тонн на рік, за даними джерел, повністю зупинений із 5 травня. Інший великий завод – "Нізегороднафтооргсинтез" (NORSI) з потужністю 17 млн тонн на рік – зазнав атаки 20 травня, при цьому невідомо, чи вдалося зберегти часткову роботу підприємства.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/oil-refining-standstill-central-russia-after-ukrainian-drone-strikes-sources-say-2026-05-20/

