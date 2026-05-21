Американська авіаносна ударна група USS Nimitz увійшла до Карибського басейну на тлі напруженості з Кубою – ЗМІ

У Карибському басейні зафіксовано розгортання американської авіаносної ударної групи на чолі з USS Nimitz на тлі посилення напруженості у відносинах США та Куби, повідомляє CNN опираючись на американських військових.

За даними Південного командування США, до складу угруповання входять авіаносець, його авіакрило та щонайменше один есмінець із керованою ракетною зброєю.

"Авіаносець USS Nimitz (CVN 68), авіакрило 17 (CVW-17), есмінці USS Gridley (DDG 101) і USNS Patuxent (T-AO 201) є втіленням готовності і присутності, неперевершеної досяжності і летальності, а також стратегічної переваги", – йдеться в повідомленні Південного командування США в мережі X.

У відомстві також зазначають, що USS Nimitz "довів свою бойову доблесть по всьому світу, забезпечуючи стабільність і захищаючи демократію від Тайванської протоки до Перської затоки".

