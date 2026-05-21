Інтерфакс-Україна
Події
04:32 21.05.2026

Американська авіаносна ударна група USS Nimitz увійшла до Карибського басейну на тлі напруженості з Кубою – ЗМІ

1 хв читати

У Карибському басейні зафіксовано розгортання американської авіаносної ударної групи на чолі з USS Nimitz на тлі посилення напруженості у відносинах США та Куби, повідомляє CNN опираючись на американських військових.

За даними Південного командування США, до складу угруповання входять авіаносець, його авіакрило та щонайменше один есмінець із керованою ракетною зброєю.

"Авіаносець USS Nimitz (CVN 68), авіакрило 17 (CVW-17), есмінці USS Gridley (DDG 101) і USNS Patuxent (T-AO 201) є втіленням готовності і присутності, неперевершеної досяжності і летальності, а також стратегічної переваги", – йдеться в повідомленні Південного командування США в мережі X.

У відомстві також зазначають, що USS Nimitz "довів свою бойову доблесть по всьому світу, забезпечуючи стабільність і захищаючи демократію від Тайванської протоки до Перської затоки".

Джерело: https://x.com/southcom/status/2057131106005090406?s=46

https://www.cnn.com/2026/05/20/politics/live-news/raul-castro-doj-indictment?post-id=cmpeehgtt0000356rnrkponj0

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:07 21.05.2026
США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

14:23 20.05.2026
США хоче, щоб Україна допомогла пом'якшити обмеження щодо білоруських добрив – ЗМІ

США хоче, щоб Україна допомогла пом'якшити обмеження щодо білоруських добрив – ЗМІ

06:33 20.05.2026
Пентагон скоротив кількість бойових бригад США в Європі з чотирьох до трьох – речник

Пентагон скоротив кількість бойових бригад США в Європі з чотирьох до трьох – речник

05:26 20.05.2026
Венс: передача Росії іранського збагаченого урану не входить до планів США

Венс: передача Росії іранського збагаченого урану не входить до планів США

02:59 19.05.2026
Куба заявила про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США – ЗМІ

Куба заявила про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США – ЗМІ

08:59 02.05.2026
Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

06:15 01.04.2026
Танкер РФ доставив на Кубу першу велику партію нафти з часу обмежень Трампа – ЗМІ

Танкер РФ доставив на Кубу першу велику партію нафти з часу обмежень Трампа – ЗМІ

08:21 30.03.2026
США не заперечує, щоб Росія поставляла нафту на Кубу - Трамп

США не заперечує, щоб Росія поставляла нафту на Кубу - Трамп

10:29 21.03.2026
Танкер із дизельним паливом РФ змінив пункт призначення з Куби на Венесуелу через заборону США - ЗМІ

Танкер із дизельним паливом РФ змінив пункт призначення з Куби на Венесуелу через заборону США - ЗМІ

13:06 26.09.2025
На ВДНГ у Києві відновили басейн між 4, 8 та 10 павільйонами

На ВДНГ у Києві відновили басейн між 4, 8 та 10 павільйонами

