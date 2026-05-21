Інтерфакс-Україна
Події
04:22 21.05.2026

У Дніпрі вдруге за місяць ракета влучила у склад VARUS, є загиблі

1 хв читати

Ракетний удар по складу мережі VARUS у Дніпрі, який стався вдруге за останній місяць, призвів до загибелі людей, повідомив співвласник компанії Руслан Шостак.

"З самого ранку сьогодні вже був на місці влучання ракети в наш склад varus.ua у Дніпрі. Вдруге за останній місяць. Загинули люди. Знову", – написав він у Facebook.

Шостак наголосив, що людські життя неможливо порівнювати з матеріальними втратами: "Не буду нічого писати про збитки – людські життя неможливо зіставити з матеріальними втратами. Це біль, який неможливо виміряти…".

За словами співвласника VARUS, команда компанії робить усе можливе, щоб покупці та партнери мережі не відчули наслідків трагічних подій останнього місяця.

"Ми всією командою робимо все, щоб покупці та партнери нашої мережі не відчули на собі наслідків трагічних подій останнього місяця", – додав Шостак.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17Sk6xQ7Q2/?mibextid=wwXIfr

Теги: #дніпро #varus #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 20.05.2026
Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

01:43 20.05.2026
У Дніпрі вже п'ятеро поранених через атаку РФ

21:01 19.05.2026
Ворог дроном атакував автівку на Сумщині, загинула людина

18:57 18.05.2026
У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

13:37 18.05.2026
У Дніпрі вже 22 постраждалих після нічної атаки, 8 з них шпиталізовано – обладміністрація

08:01 18.05.2026
У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

00:46 18.05.2026
У Дніпровському районі росіяни вдарили по складу з піротехнікою, спалахнула пожежа

02:44 17.05.2026
Поранено 70-річну жінку внаслідок ворожої атаки на Дніпро – ОВА

22:49 15.05.2026
У Дніпрі автомобіль в'їхав у зупинку після зіткнення: одна загибла, троє постраждалих

22:43 14.05.2026
Кількість загиблих через ворожий удар по столиці зросла до 16 осіб – ДСНС

