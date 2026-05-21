У Дніпрі вдруге за місяць ракета влучила у склад VARUS, є загиблі

Ракетний удар по складу мережі VARUS у Дніпрі, який стався вдруге за останній місяць, призвів до загибелі людей, повідомив співвласник компанії Руслан Шостак.

"З самого ранку сьогодні вже був на місці влучання ракети в наш склад varus.ua у Дніпрі. Вдруге за останній місяць. Загинули люди. Знову", – написав він у Facebook.

Шостак наголосив, що людські життя неможливо порівнювати з матеріальними втратами: "Не буду нічого писати про збитки – людські життя неможливо зіставити з матеріальними втратами. Це біль, який неможливо виміряти…".

"Ми всією командою робимо все, щоб покупці та партнери нашої мережі не відчули на собі наслідків трагічних подій останнього місяця", – додав Шостак.

