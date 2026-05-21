Інтерфакс-Україна
03:30 21.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 177 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 177 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 72 авіаційні удари, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5558 дронів-камікадзе та здійснив 2297 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 25 штурмових та наступальних дій.

