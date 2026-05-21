02:07 21.05.2026

США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Повітряне командування глобального удару Повітряних сил США здійснило випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Космічних сил Ванденберг (Каліфорнія).

Запуск відбувся 20 травня о 12:01 за тихоокеанським часом (22:01 за Києвом – ІФ-У) і був позначений як GT 256. У командуванні наголосили, що випробування є заздалегідь запланованим і не пов'язане з подіями у світі, а його метою є комплексна перевірка оперативної готовності системи озброєння та персоналу в контрольованих умовах.

"Наша здатність проводити ці ретельні, реалістичні випробування є фундаментальною для нашої національної безпеки. Цей запуск підтверджує стан і готовність наших сил МБР…" заявив генерал Стівен Девіс, командувач Повітряного командування глобального удару.

Інженерні підрозділи відстежували траєкторію польоту для оцінки роботи двигуна, систем наведення та системи повернення в атмосферу в умовах екстремальних навантажень. Окремо зазначається, що випробування дозволяє підтвердити повний профіль роботи Minuteman III та точність доставки.

У командуванні також підкреслили, що результати випробування використовуються різними урядовими структурами, зокрема Міністерством енергетики та Стратегічним командуванням США, для аналізу та підтримки життєвого циклу системи.

Окремо зазначається, що запуск є частиною регулярних перевірок боєготовності ядерної тріади США та забезпечує підтримання надійності чинної наземної складової на період переходу до системи LGM-35A Sentinel.

Джерело: https://www.afgsc.af.mil/News/Article-Display/Article/4496661/gt-256-icbm-test-launch-verifies-system-reliability/

