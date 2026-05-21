"Фармак" вважає позов Bayer про порушення інтелектуальних прав на антитромболітик та його АФІ необґрунтованим

Фармацевтична компанія АТ "Фармак" (Київ) вважає позов "Байєр Інтеллекчуел Проперті ГмбХ" (Bayer Intellectual Property GmbH) про порушення інтелектуальних прав на субстанцію ривароксабан (Rivaroxaban) та готового лікарського засобу "ФЕНІКС®" необґрунтованим.

Про це агентству ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА повідомили в компанії "Фармак".

"Патентний захист компанії Bayer на речовину ривароксабан завершився 11 грудня 2025 року. Державна реєстрація АФІ "Ривароксабан" та готового лікарського засобу "ФЕНІКС®" була здійснена після завершення строку дії патенту. Farmak не погоджується з твердженнями компанії Bayer щодо неправомірності використання результатів відповідних досліджень та вважає заявлені вимоги необґрунтованими", – повідомили в "Фармак".

В компанії зазначили, що "підготовка реєстраційного досьє на зазначені лікарські засоби здійснювалася відповідно до законодавства України, у тому числі із застосуванням "правила Болар", яке не визнає порушенням прав володільця патенту проведення необхідних досліджень, підготовки та подання інформації, документів і матеріалів для державної реєстрації до завершення строку патентної охорони".

"Усі передбачені процедури, зокрема подання заяв на державну реєстрацію АФІ ривароксабан та ГЛЗ "ФЕНІКС®", були здійснені з дотриманням установлених законодавством вимог", – зазначили в компанії.

В Farmak вважають, що "заявлені вимоги фактично спрямовані на обмеження виходу на ринок генеричних лікарських засобів після завершення строку патентної охорони, що може призвести до необґрунтованого обмеження конкуренції та створення "штучної монополії" за відсутності правових підстав для цього".

"Це в свою чергу може призвести до зменшення доступності лікарських засобів та до обмеження пацієнта у виборі лікування. Farmak здійснює свою діяльність у повній відповідності до законодавства України у сфері інтелектуальної власності. Компанія вважає позовні вимоги необґрунтованими та буде захищати свою правову позицію у встановленому законом порядку", – підкреслили в компанії.

Як повідомлялося, Господарський суд Києва 15 травня відкрив провадження у справі про порушення фармацевтичною компанією АТ "Фармак" (Київ) інтелектуальних прав "Байєр Інтеллекчуел Проперті ГмбХ" (Bayer Intellectual Property GmbH). В позові "Байєр" вимагає заборонити "Фармаку" використовувати результати досліджень і випробувань фармацевтичної субстанції ривароксабан (Rivaroxaban), імпортованої з порушенням прав Bayer Intellectual Property GmbH у матеріалах реєстраційних досьє лікарських засобів "РИВАРОКСАБАН" та "ФЕНІКС®", в також визнати недійсним реєстрацію низки форм цих лікарських засобів.

Ривароксабан – це прямий антикоагулянт для перорального застосування. Він блокує фактор осідання крові Xa, запобігаючи утворенню тромбів.

"Фенікс®" – торгове найменування препарату, що випускається корпорацією "Фармак" з діючою речовиною "Ривароксабан".

Група компаній Farmak – глобальний фармацевтичний бізнес, заснований в Україні у 1925 році, з виробничими потужностями в Україні та Іспанії, а також 11 компаніями й міжнародними представництвами у Польщі, Чехії, Словаччині, Великобританії, ОАЕ, В'єтнамі, Швейцарії, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та Молдові.

Фармкомпанія "Фармак" за 2024 рік збільшила чистий прибуток 5,3% порівняно з 2023-м – до майже 1,64 млрд грн, а за підсумками 2023 року – на 18% порівняно з 2022 роком – до 1,557 млрд грн.

Міжнародна компанія Bayer працює у сферах охорони здоров'я та сільського господарства. У 2025 фінансовому році у групі Bayer працювало понад 88 тис. чоловік, а обсяг продажів становив понад EUR45,6 млрд. Витрати на R&D без урахування спеціальних статей досягли понад EUR5,8 млрд.

Bayer Ukraine є частиною глобального концерну "Байєр АГ" (Bayer AG) зі штаб-квартирою у Леверкузені (Німеччина). В Україні компанія розпочала роботу з 1992 року. Вона представлена такими напрямами: фармацевтичний підрозділ, підрозділ безрецептурних препаратів, аграрний підрозділ.