Інтерфакс-Україна
Події
01:50 21.05.2026

"Фармак" вважає позов Bayer про порушення інтелектуальних прав на антитромболітик та його АФІ необґрунтованим

3 хв читати

Фармацевтична компанія АТ "Фармак" (Київ) вважає позов "Байєр Інтеллекчуел Проперті ГмбХ" (Bayer Intellectual Property GmbH) про порушення інтелектуальних прав на субстанцію ривароксабан (Rivaroxaban) та готового лікарського засобу "ФЕНІКС®" необґрунтованим.

Про це агентству ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА повідомили в компанії "Фармак".

"Патентний захист компанії Bayer на речовину ривароксабан завершився 11 грудня 2025 року. Державна реєстрація АФІ "Ривароксабан" та готового лікарського засобу "ФЕНІКС®" була здійснена після завершення строку дії патенту. Farmak не погоджується з твердженнями компанії Bayer щодо неправомірності використання результатів відповідних досліджень та вважає заявлені вимоги необґрунтованими", – повідомили в "Фармак".

В компанії зазначили, що "підготовка реєстраційного досьє на зазначені лікарські засоби здійснювалася відповідно до законодавства України, у тому числі із застосуванням "правила Болар", яке не визнає порушенням прав володільця патенту проведення необхідних досліджень, підготовки та подання інформації, документів і матеріалів для державної реєстрації до завершення строку патентної охорони".

"Усі передбачені процедури, зокрема подання заяв на державну реєстрацію АФІ ривароксабан та ГЛЗ "ФЕНІКС®", були здійснені з дотриманням установлених законодавством вимог", – зазначили в компанії.

В Farmak вважають, що "заявлені вимоги фактично спрямовані на обмеження виходу на ринок генеричних лікарських засобів після завершення строку патентної охорони, що може призвести до необґрунтованого обмеження конкуренції та створення "штучної монополії" за відсутності правових підстав для цього".

"Це в свою чергу може призвести до зменшення доступності лікарських засобів та до обмеження пацієнта у виборі лікування. Farmak здійснює свою діяльність у повній відповідності до законодавства України у сфері інтелектуальної власності. Компанія вважає позовні вимоги необґрунтованими та буде захищати свою правову позицію у встановленому законом порядку", – підкреслили в компанії.

Як повідомлялося, Господарський суд Києва 15 травня відкрив провадження у справі про порушення фармацевтичною компанією АТ "Фармак" (Київ) інтелектуальних прав "Байєр Інтеллекчуел Проперті ГмбХ" (Bayer Intellectual Property GmbH). В позові "Байєр" вимагає заборонити "Фармаку" використовувати результати досліджень і випробувань фармацевтичної субстанції ривароксабан (Rivaroxaban), імпортованої з порушенням прав Bayer Intellectual Property GmbH у матеріалах реєстраційних досьє лікарських засобів "РИВАРОКСАБАН" та "ФЕНІКС®", в також визнати недійсним реєстрацію низки форм цих лікарських засобів.

Ривароксабан – це прямий антикоагулянт для перорального застосування. Він блокує фактор осідання крові Xa, запобігаючи утворенню тромбів.

"Фенікс®" – торгове найменування препарату, що випускається корпорацією "Фармак" з діючою речовиною "Ривароксабан".

Група компаній Farmak – глобальний фармацевтичний бізнес, заснований в Україні у 1925 році, з виробничими потужностями в Україні та Іспанії, а також 11 компаніями й міжнародними представництвами у Польщі, Чехії, Словаччині, Великобританії, ОАЕ, В'єтнамі, Швейцарії, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та Молдові.

Фармкомпанія "Фармак" за 2024 рік збільшила чистий прибуток 5,3% порівняно з 2023-м – до майже 1,64 млрд грн, а за підсумками 2023 року – на 18% порівняно з 2022 роком – до 1,557 млрд грн.

Міжнародна компанія Bayer працює у сферах охорони здоров'я та сільського господарства. У 2025 фінансовому році у групі Bayer працювало понад 88 тис. чоловік, а обсяг продажів становив понад EUR45,6 млрд. Витрати на R&D без урахування спеціальних статей досягли понад EUR5,8 млрд.

Bayer Ukraine є частиною глобального концерну "Байєр АГ" (Bayer AG) зі штаб-квартирою у Леверкузені (Німеччина). В Україні компанія розпочала роботу з 1992 року. Вона представлена такими напрямами: фармацевтичний підрозділ, підрозділ безрецептурних препаратів, аграрний підрозділ.

 

Теги: #фармкомпанії #ліки #позов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 18.05.2026
Новий порядок підтвердження GMP створить додаткові бар’єри для доступу ліків – ЄБА

Новий порядок підтвердження GMP створить додаткові бар’єри для доступу ліків – ЄБА

13:16 18.05.2026
В Україні рідше купують ліки, ціни на препарати будуть зростати – експерт

В Україні рідше купують ліки, ціни на препарати будуть зростати – експерт

18:53 08.05.2026
Суд задовольнив позов депутата Федієнка до депутатки Безуглої щодо захисту честі, гідності та ділової репутації

Суд задовольнив позов депутата Федієнка до депутатки Безуглої щодо захисту честі, гідності та ділової репутації

13:52 24.04.2026
У Запоріжжі викрили схему незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих – Нацполіція

У Запоріжжі викрили схему незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих – Нацполіція

10:53 02.04.2026
ЄБА зазначає системну проблему дефіциту ліків у роздрібі

ЄБА зазначає системну проблему дефіциту ліків у роздрібі

16:50 27.03.2026
Жертви Епштейна подали до суду на адміністрацію Трампа та Google через витік даних - ЗМІ

Жертви Епштейна подали до суду на адміністрацію Трампа та Google через витік даних - ЗМІ

09:09 26.03.2026
Деякі збої у постачанні ліків через війну на Близькому Сході не вплинуть на фармринок України та на гуманітарні поставки – ВООЗ

Деякі збої у постачанні ліків через війну на Близькому Сході не вплинуть на фармринок України та на гуманітарні поставки – ВООЗ

18:42 24.03.2026
Ліцензії на торгівлю ліками на АЗС отримали мережі під торговими марками UKRNAFTA та ОККО - Держлікслужба

Ліцензії на торгівлю ліками на АЗС отримали мережі під торговими марками UKRNAFTA та ОККО - Держлікслужба

13:06 18.03.2026
У сфері закупівлі ліків Україна має рухатися до мультикритеріального підходу в прийнятті рішення - думка

У сфері закупівлі ліків Україна має рухатися до мультикритеріального підходу в прийнятті рішення - думка

15:34 17.03.2026
Держлікслужба видала кілька дозволів на продаж ліків на АЗС

Держлікслужба видала кілька дозволів на продаж ліків на АЗС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

ОСТАННЄ

США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Фармдистриб'ютор СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" в 2025р скоротив чистий прибуток на 53% – до майже 1,67 млрд грн

У Києві та області вночі очікуються грози, град і шквали – оголошено жовтий рівень небезпеки

Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького – МЗС

Зеленський обговорив зі Стармером координацію позицій щодо дипломатичного треку у війні РФ проти України

Україна подала вишиванку до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

У Києві відкрили інноваційний інтерактивний маршрут-квест за книгою про операцію ГУР

Лондон заявив про небезпечне зближення російських винищувачів із британським літаком над Чорним морем

Держетнополітики визнало монастир "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) афілійованим із РПЦ

Одна людина постраждала через удари по Чугуївській громаді – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА