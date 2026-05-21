00:45 21.05.2026

Фармдистриб'ютор СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" в 2025р скоротив чистий прибуток на 53% – до майже 1,67 млрд грн

Один з найбільших українських фармацевтичних дистриб'юторів ТОВ СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" (Київ) в 2025 році скоротив чистий прибуток на 53% – до майже 1,67 млрд грн.

Як повідомляє компанія в звіті за 2025 рік, реалізація товарів та послуг за цей період зросла на 2,9% – до майже 76,251 млрд грн, виручка від реалізації товарів зросла на 2% – до майже 70,944 млрд грн.

В тому числі, виручка від реалізації лікарських засобів склала близько 59,821 млрд грн. що майже дорівнює показникам 2024 року, виручка від реалізації БАДів зросла на 5% – до 6,506 млрд грн, виручка від реалізації медичних виробів зросла на 15% – до більше ніж 2,643 млрд грн, виручка від реалізації косметики скоротилася на 11% – до 785,957 млн грн.

В компанії зазначають, що внаслідок ракетного обстрілу було зруйновано декілька власних та орендованих складів "Оптіма-Фарм", керівництво оцінило та визнало понесенні збитки у сумі 2,3 млрд грн.

"Частина постачальників погодилася відновити залишки запасів на складах компанії або іншим способом компенсувати збитки, з іншими керівництво компанії продовжує перемовини", – зазначає "Оптіма-Фарм" у звіті.

Як повідомлялося, в травні Антимонопольний комітет України (АМКУ) штрафовав "ОПТІМА-ФАРМ,ЛТД" на 7,094 млн грн, цього разу штраф накладений за подання комітету інформації на вимогу заступника голови АМКУ в неповному обсязі.

Раніше, в липні 2025 року АМКУ оштрафував "БаДМ" та "Оптіма-Фарм, ЛТД" за порушенням конкурентного законодавства на загальну суму понад 4,8 млрд грн (2, 374 млрд грн "БаДМ" та 2,432 млрд грн "Оптіма-Фарм, ЛТД").

Пізніше, у жовтні, АМКУ прийняв рішення, що не буде зупиняти дію свого рішення щодо "БаДМ" і "Оптіма-Фарм, ЛТД", які оскаржили рішення комітету у суді.

В грудні 2025 року виконавча служба за позовом АМКУ відкрила виконавче впровадження щодо стягнення боргу з фармдистриб'ютора ТОВ "БаДМ", в квітні поточного року – з СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" (Київ), які є найбільшими фармдистриб'ютарами в Україні.

Водночас 18 листопада російські війська в черговий раз обстріляли склади "Оптіма-Фарм", будівля складу компанії у Дніпрі була знищена повністю. Раніше, 25 жовтня від обстрілу постраждав складський комплекс та офіс "Оптіма Фарм" у Києві, збитки оцінювали в $100 млн, 28 серпня був зруйнований ще один київський склад дистриб'ютора.

Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна в АМКУ, наразі комітет не має інформації, що штрафи на загальну суму майже 4,807 млрд грн з двох найбільших фармдистриб'юторів ТОВ "БаДМ" та ТОВ СП "Оптіма Фарм, ЛТД" за позовом комітету стягнуті.

Джерело: https://optimapharm.ua/uk/investoram-3/zvitnist-emitenta/

