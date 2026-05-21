У Києві та області вночі очікуються грози, град і шквали – оголошено жовтий рівень небезпеки

В ніч на четвер на території м. Київ та Київщини очікуються грози, а в окремих районах – град і шквали швидкістю 15-20 м/с, у зв'язку з чим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Згідно з повідомленням, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території м. Київ та Київщини !! 21 травня вночі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.