Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького – МЗС

Україна отримала від Швеції унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького, виготовлену вручну шведськими майстрами та передану під час візиту міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Королівства Швеція.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що передача репліки є важливою подією у відновленні української історичної спадщини.

"Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Стенергард ми домовилися про це ще минулоріч в Ужгороді, і я дякую їй за втілення цих домовленостей", – наголосив він.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена, а згодом під час Північної війни потрапила до Швеції як військовий трофей і зберігається там століттями.

Сибіга додав, що ця ініціатива продовжує реалізацію підходів президента України Володимира Зеленського щодо повернення історичних артефактів і спадщини.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/9090