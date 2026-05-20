Інтерфакс-Україна
23:11 20.05.2026

Зеленський обговорив зі Стармером координацію позицій щодо дипломатичного треку у війні РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої сторони скоординували позиції щодо дипломатичного треку у контексті російської війни проти України.

"Говорив із Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Вдячний за всю ту підтримку, яку Британія надає Україні, нашому захисту життя. Скоординували позиції на дипломатичному треку щодо російської війни проти України – стараємось активізувати змістовну дипломатію. Домовились про майбутні контакти", – зазначив у дописі, оприлюдненому у Телеграм-каналі ввечері середи.

