Зеленський обговорив зі Стармером координацію позицій щодо дипломатичного треку у війні РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої сторони скоординували позиції щодо дипломатичного треку у контексті російської війни проти України.

"Говорив із Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Вдячний за всю ту підтримку, яку Британія надає Україні, нашому захисту життя. Скоординували позиції на дипломатичному треку щодо російської війни проти України – стараємось активізувати змістовну дипломатію. Домовились про майбутні контакти", – зазначив у дописі, оприлюдненому у Телеграм-каналі ввечері середи.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19149