Інтерфакс-Україна
Події
23:03 20.05.2026

Україна подала вишиванку до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

1 хв читати

Вишиванку подано до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, відповідне досьє передано на розгляд Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини через Міністерство закордонних справ України та Постійне представництво України при ЮНЕСКО, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Для нас дуже важливо, щоб світ знав: вишиванка – українська. І щоб разом із нею світ ще глибше пізнавав Україну та силу нашої культури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook в середу.

За словами Бережної, вишиванка є одним із найсильніших символів української ідентичності, який об'єднує покоління, регіони та мільйони українців у світі, а в кожному орнаменті закладено століття історії, традицій і культурної спадковості.

Також підкреслюється, що вишиванка залишається живою частиною сучасної культури: традиційні мотиви переосмислюються дизайнерами, а елементи вишивки використовуються у сучасному одязі та представлені на міжнародних подіумах і подіях.

"Дякую кожному, хто долучився до подання номінації до ЮНЕСКО. Це результат великої спільної роботи держави, майстрів, дослідників, культурних інституцій, бізнесу та громадських організацій, які роками зберігають і популяризують українську вишиванку", – зазначає Бережна.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1E62W8hPz8/?mibextid=wwXIfr

Теги: #вишиванка #культура #спадщина #юнеско

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:34 20.05.2026
Культурну спадщину Львівщини презентували у Польщі в межах проєкту JEWELS TOUR

15:53 19.05.2026
Мінкультури і представництво ЮНЕСКО обговорили необхідність посилення психологічної підтримки журналістів і медійників

13:51 19.05.2026
У Києві хочуть перейменувати станцію метро на честь Василя Стуса

13:38 19.05.2026
У Києві відкриють масштабну виставку "ШЛЯХ ГЕРОЇВ. Пам’яті Симона Петлюри" з унікальними артефактами УНР

11:57 19.05.2026
У Києві до Дня міста відкриють виставку "Пікселі Краси" про силу та красу України

11:41 18.05.2026
Війна змусила українців по-новому подивитися на власну культуру – директорка Київської картинної галереї

11:30 18.05.2026
Музей під час війни став не лише простором мистецтва, а й місцем формування української ідентичності – Підсуха

10:53 18.05.2026
"Речі, які пережили століття": Музей Івана Гончара відкрив історії унікальних експонатів

08:00 17.05.2026
“Музей - це не фабрика виставок”: керівниця Київської картинної галереї про роботу під обстрілами, Рєпіна та тисячі відвідувачів під час війни

15:04 15.05.2026
У Києві відкриється мультимедійна виставка про родини полонених оборонців "Азовсталі"

