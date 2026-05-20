20.05.2026

У Києві відкрили інноваційний інтерактивний маршрут-квест за книгою про операцію ГУР

В Києві на Трухановому острові почав роботу новий інтерактивний маршрут-квест за книгою "2024 кілометри".

Як зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони, мета проєкту – збереження пам'яті про подвиг спецпризначенців ГУР МО України, які в серпні 2023 року здійснили рейд на 680 км в тил ворога та знищили літак стратегічної авіації рф на аеродромі "сольці"

Початок маршруту розташований неподалік від Паркового мосту, загальна довжина – 2024 метри. Протяжність відсилає до загальної відстані, яку подолала група Олега "МакГрегора" Бабія під час виконання бойового завдання.

"Те, що зробили наші побратими з групи "МакГрегора" – це Подвиг з великої літери. І для нас дуже важливо, щоб пам'ять про цей подвиг продовжувала жити. Це наш обов'язок і перед загиблими побратимами – Олегом Бабієм, Андрієм Мачулянським та Іллею Долматовим, і перед тими членами групи, які досі перебувають у ворожому полоні. Тому ми вдячні Євгену Ковшуну та КП УЗН Дніпровського району за підтримку ініціативи", – сказав один з авторів книги, офіцер Департаменту активних дій ГУР МО України з позивним "Ван Торн".

Маршрут розвідника – це спільний проєкт ГУР, Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, а також Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району.

Маршрут складається з 5 інсталяцій-артефактів. Кожна з інсталяцій присвячена окремому епізоду книги та розкриває один конкретний аспект роботи розвідника. Завдяки маршруту відвідувачі матимуть змогу крок за кроком зануритися в історію однієї з найзухваліших операцій ГУР, а взаємодія з інсталяціями дозволить відчути, як приймаються рішення, працює спостереження та як формується мислення розвідника.

Джерело: https://gur.gov.ua/content/proity-shliakh-rozvidnyka-v-kyievi-zapratsiuvav-interaktyvnyi-marshrutkvest.html

