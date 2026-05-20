Інтерфакс-Україна
Події
22:27 20.05.2026

Лондон заявив про небезпечне зближення російських винищувачів із британським літаком над Чорним морем

1 хв читати

У Лондоні заявили, що російські винищувачі здійснили небезпечне зближення з британським розвідувальним літаком RC-135W Rivet Joint під час його польоту над Чорним морем минулого місяця.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, інцидентів було кілька. Зокрема, Су-35 підлетів настільки близько, що спрацювали аварійні системи літака, включно з відключенням автопілота. В іншому випадку Су-27 виконав кілька маневрів перед британським літаком і пролетів приблизно за шість метрів від його носа.

"Літак Королівських ВПС Rivet Joint був неодноразово і небезпечно перехоплений двома російськими винищувачами над Чорним морем", – йдеться в заяві Міноборони Великої Британії у середу.

У Лондоні підкреслюють, що політ відбувався в міжнародному повітряному просторі, літак не був озброєний і виконував завдання в межах місії НАТО щодо безпеки східного флангу.

"Під час іншого небезпечного перехоплення російський Су-27 здійснив шість маневрів перед британським літаком, пролетівши всього за шість метрів від його носа", – інформують в заяві.

Також повідомляється, що Велика Британія направила Росії дипломатичний демарш, назвавши такі дії небезпечними та неприйнятними.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/raf-aircraft-dangerously-intercepted-by-russian-jets-over-black-sea

Теги: #літаки #британія #винищувачі #море #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:11 20.05.2026
Зеленський обговорив зі Стармером координацію позицій щодо дипломатичного треку у війні РФ проти України

Зеленський обговорив зі Стармером координацію позицій щодо дипломатичного треку у війні РФ проти України

19:39 20.05.2026
Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

13:49 20.05.2026
Рютте: ЄС має сам вирішити, чи вести прямі переговори з РФ

Рютте: ЄС має сам вирішити, чи вести прямі переговори з РФ

13:16 20.05.2026
МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

13:02 20.05.2026
Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

05:26 20.05.2026
Венс: передача Росії іранського збагаченого урану не входить до планів США

Венс: передача Росії іранського збагаченого урану не входить до планів США

01:10 20.05.2026
Британія безстроково дозволила імпорт дизельного палива та гасу, вироблених із російської нафти в третіх країнах

Британія безстроково дозволила імпорт дизельного палива та гасу, вироблених із російської нафти в третіх країнах

02:04 19.05.2026
Велика Британія планує інвестиції на близько $7,7 млрд у програму GCAP зі створення винищувача нового покоління

Велика Британія планує інвестиції на близько $7,7 млрд у програму GCAP зі створення винищувача нового покоління

00:41 16.05.2026
У Британії новообрана адміністрація Reform UK зняла прапор України з будівлі ради графства Ессекс

У Британії новообрана адміністрація Reform UK зняла прапор України з будівлі ради графства Ессекс

20:57 14.05.2026
Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

ОСТАННЄ

Україна подала вишиванку до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

У Києві відкрили інноваційний інтерактивний маршрут-квест за книгою про операцію ГУР

Держетнополітики визнало монастир "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) афілійованим із РПЦ

Одна людина постраждала через удари по Чугуївській громаді – ДСНС

"Укрзалізниця" в межах щорічної програми оновлення оголосила тендер на закупівлю 10 вагонів нового покоління

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу

"Укрфінжитло" погодило збільшення ліміту кредитної лінії для Ощадбанку до 17 млрд грн

Росіяни вдарили по Кам'яній Ярузі і Чугуєву, спалахнула пожежа

Зеленський обговорив із представниками монобільшості нагальні питання законотворчості

Ексзаступник міністра Власенко став тво голови Держгеонадр, звільнені два заступники міністра оборони – Мельничук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА