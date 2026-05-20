Лондон заявив про небезпечне зближення російських винищувачів із британським літаком над Чорним морем

У Лондоні заявили, що російські винищувачі здійснили небезпечне зближення з британським розвідувальним літаком RC-135W Rivet Joint під час його польоту над Чорним морем минулого місяця.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, інцидентів було кілька. Зокрема, Су-35 підлетів настільки близько, що спрацювали аварійні системи літака, включно з відключенням автопілота. В іншому випадку Су-27 виконав кілька маневрів перед британським літаком і пролетів приблизно за шість метрів від його носа.

"Літак Королівських ВПС Rivet Joint був неодноразово і небезпечно перехоплений двома російськими винищувачами над Чорним морем", – йдеться в заяві Міноборони Великої Британії у середу.

У Лондоні підкреслюють, що політ відбувався в міжнародному повітряному просторі, літак не був озброєний і виконував завдання в межах місії НАТО щодо безпеки східного флангу.

Також повідомляється, що Велика Британія направила Росії дипломатичний демарш, назвавши такі дії небезпечними та неприйнятними.

