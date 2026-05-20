Держетнополітики визнало монастир "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) афілійованим із РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала монастир "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" Київської митрополії Української православної церкви, афілійованим з Російською православною церквою (РПЦ).

"За результатами дослідження Державна служба України з етнополітики та свободи совісті ухвалила рішення про визнання монастиря "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" Київської митрополії Української православної церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України", – йдеться в повідомленні Служби.

З відповідним наказом можна ознайомитися за посиланням: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2026/05/2026.04.28_Nakaz_-Pro-vyznannia-afiliyovanym-monastyria.pdf

Як повідомлялося, "Слідство.Інфо" викрило підпільну школу, яка працює у монастирі Московського патріархату у Голосіївському районі Києва. Журналісти встановили, що у школі, яку називають "сімейний клуб", навчається 60 дітей – з 1 по 9 клас. Їх вчать за радянськими підручниками, а у розкладі є предмет "слов'янська мова", яка насправді – російська. Також журналістам вдалося встановити, що дві офіційні школи прикривають діяльність проросійської організації – там лежать документи цих 60 дітей і вони вдають, що діти вчаться у них.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні.

Пізніше за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами.

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що в діяльності проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві є ознаки ряду порушень, від пропаганди і нелегальних освітніх послуг до порушення прав на освіту дітей. При цьому вона відзначила, що досить часто освітня діяльність в Україні фактично здійснюється без наявності в установи чи організації ліцензії, однак вплинути на такі випадки вкрай складно.

Секретаріат уповноваженої із захисту державної мови заявив, що порушення мовного законодавства у діяльності "підпільної школи" встановити неможливо.

13 січня стало відомо, що настоятель монастиря "Голосіївська пустинь" Федір Андроник (Ісаакій Ворзельський) залишив територію України на наступний день після публікації про діяльність підпільної школи на території монастиря, і вже майже тиждень, ймовірно, перебуває на території Молдови.

Наприкінці січня Держетнополітики розпочало дослідження афілійованості монастиря "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) з РПЦ, і 24 березня заявило, що виявило ознаки афілійованості монастиря з РПЦ, а 25 березня – винесло припис про усунення порушень.

Джерело: https://dess.gov.ua/dess-vyznala-holosiivsku-pustyn-upts-afiliyovanoiu-iz-zaboronenoiu-relihiynoiu-orhanizatsiieiu/