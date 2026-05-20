Інтерфакс-Україна
Події
21:50 20.05.2026

Одна людина постраждала через удари по Чугуївській громаді – ДСНС

1 хв читати
Одна людина постраждала через удари по Чугуївській громаді – ДСНС
Фото: https://t.me/DSNS_Kharkiv

Пожежі, що спалахнули у Чугуєві і Кам'яній Ярузі (Харківська обл) внаслідок вечірніх ударів російських БпЛА, ліквідовані, оперативні підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громади працювали попри загрозу повторних ударів.

"У місті Чугуїв горіли кімнати у двоповерховій будівлі місцевого підприємця. А на території АЗС поблизу села Кам'яна Яруга зайнялися два резервуари з газом, стела та трава. Також пошкоджено будівлю станції", – повідомляє пресслужба ГУ ГСЧС у Харківській області.

За її інформацією, внаслідок атаки постраждав 40-річний чоловік, який отримав гостру реакцію на стрес.

Раніше начальник Чугуївській міської військової аадміністрації Галина Мінаєва повідомляла, що одне влучання БпЛА було зафіксоване в центрі Чугуєва, друге – на об'єкті інфраструктури в Кам'яній Ярузі, даних щодо постраждалих не надходило.

 

Теги: #харківська_область #атака #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 20.05.2026
Росіяни вдарили по Кам'яній Ярузі і Чугуєву, спалахнула пожежа

Росіяни вдарили по Кам'яній Ярузі і Чугуєву, спалахнула пожежа

19:03 20.05.2026
РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

12:21 20.05.2026
Мінкультури визнало 114 об'єктів на Харківщині такими, які не підлягають внесенню до Держреєстру нерухомих пам'яток

Мінкультури визнало 114 об'єктів на Харківщині такими, які не підлягають внесенню до Держреєстру нерухомих пам'яток

08:56 20.05.2026
Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

06:37 20.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано будинок, четверо поранених

Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано будинок, четверо поранених

01:46 20.05.2026
Ворог вдарив БпЛА по Харкову, постраждала підліток

Ворог вдарив БпЛА по Харкову, постраждала підліток

01:43 20.05.2026
У Дніпрі вже п'ятеро поранених через атаку РФ

У Дніпрі вже п'ятеро поранених через атаку РФ

08:50 19.05.2026
Двоє загиблих і 12 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Двоє загиблих і 12 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

08:08 19.05.2026
ДСНС: На Харківщині внаслідок удару БпЛА загинула жінка, постраждали троє людей, серед них дитина

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару БпЛА загинула жінка, постраждали троє людей, серед них дитина

06:57 19.05.2026
Внаслідок атаки дрона поранено 68-річного жителя Херсона – МВА

Внаслідок атаки дрона поранено 68-річного жителя Херсона – МВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" в межах щорічної програми оновлення оголосила тендер на закупівлю 10 вагонів нового покоління

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу

"Укрфінжитло" погодило збільшення ліміту кредитної лінії для Ощадбанку до 17 млрд грн

Зеленський обговорив із представниками монобільшості нагальні питання законотворчості

Ексзаступник міністра Власенко став тво голови Держгеонадр, звільнені два заступники міністра оборони – Мельничук

СБС ЗСУ: Внаслідок спецоперації "Сніг Ахмату" знищено школу підготовки пілотів та 65 курсантів противника

Свириденко анонсувала збільшення числа фахівців із супроводу ветеранів до 3,4 тис

Зеленський відвідає Сербію в інші дати – радник президента

Обов'язкова евакуація оголошена у двох округах на Дніпропетровщині – ОВА

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА