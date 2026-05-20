Одна людина постраждала через удари по Чугуївській громаді – ДСНС

Пожежі, що спалахнули у Чугуєві і Кам'яній Ярузі (Харківська обл) внаслідок вечірніх ударів російських БпЛА, ліквідовані, оперативні підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громади працювали попри загрозу повторних ударів.

"У місті Чугуїв горіли кімнати у двоповерховій будівлі місцевого підприємця. А на території АЗС поблизу села Кам'яна Яруга зайнялися два резервуари з газом, стела та трава. Також пошкоджено будівлю станції", – повідомляє пресслужба ГУ ГСЧС у Харківській області.

За її інформацією, внаслідок атаки постраждав 40-річний чоловік, який отримав гостру реакцію на стрес.

Раніше начальник Чугуївській міської військової аадміністрації Галина Мінаєва повідомляла, що одне влучання БпЛА було зафіксоване в центрі Чугуєва, друге – на об'єкті інфраструктури в Кам'яній Ярузі, даних щодо постраждалих не надходило.