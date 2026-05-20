"Укрзалізниця" в межах щорічної програми оновлення оголосила тендер на закупівлю 10 вагонів нового покоління

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

АТ "Укрзалізниця" в межах щорічної програми оновлення пасажирського рухомого складу оголосило тендер на закупівлю 10 вагонів нового покоління, що фінансується з державного бюджету України.

За інформацією компанії, системне оновлення рухомого складу триває на тлі регулярних обстрілів, вибуття вагонів та дефіциту місць на більшості напрямків.

Нові вагони матимуть ширший габарит і підвищену ефективність протягом життєвого циклу. У компанії підкреслили, що вони служитимуть на 20 років довше, матимуть подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу.

"Поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління Укрзалізниця розпочала вже минулого року, коли було замовлено сигнальну партію у 5 таких вагонів. Цього року кількість нарощено до 10", – йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці", оприлюдненій у соціальній мережі Facebook.

Очікувана вартість одного вагона становить у середньому 110 млн грн. В "Укрзалізниці" зазначають, що попри вищу номінальну вартість порівняно з вагонами старого зразка, вартість обслуговування одного перевезеного пасажира з урахуванням 50-річного терміну служби залишиться фактично на тому ж рівні.

Зазначається, що цього року вже отримано дев'ять нових пасажирських вагонів українського виробництва, які були одразу введені в експлуатацію.

Також у компанії повідомили, що найближчим часом планується оголошення закупівель вагонів інших типів для подальшого оновлення пасажирського рухомого складу.