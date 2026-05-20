20:49 20.05.2026

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав за сумісництвом: Панами – Хорхе Рікардо Сілена Сантаколоми, Монголії – Наваан-Юнден Оюундарь, Перу – Глорії Ліссетт Нальварте Сімоні де Ісасі.

Зеленський під час спілкування з послом Панами обговорили співробітництво у сфері аграрних технологій та розвиток торговельної співпраці з країною як логістичним хабом Латинської Америки. Президент подякував Панамі за рішуче засудження російської агресії проти України, зокрема в межах резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, та приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У спілкуванні з послом Монголії президент подякував за гуманітарну допомогу. Обговорили поглиблення торговельно-економічного співробітництва, розширення співпраці у сфері сільського господарства та у гірничодобувній промисловості.

Зеленський подякував пані послу Перу за послідовну позицію її країни щодо засудження російської агресії в межах міжнародних організацій. Йшлося про розвиток двосторонньої співпраці та відновлення комунікації між Україною та Перу на найвищому рівні.

 

Теги: #вірчі_грамоти #посли #зеленський

