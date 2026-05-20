Інтерфакс-Україна
20:33 20.05.2026

Росіяни вдарили по Кам'яній Ярузі і Чугуєву, спалахнула пожежа

Два російських безпілотника атакували Чугуївську громаду (Харківська обл.), даних щодо постраждалих не надходило, повідомила начальник міської військової адміністрації Галина Мінаєва.

"Перший (удар зафіксовано – ІФ-У) – в центральній частині Чугуєва, другий – по інфраструктурному об'єкту в Кам'яній Ярузі... За попередньою інформацією, внаслідок прильоту безпілотника в центральній частині міста пошкодження отримала адміністративна будівля, будівля суб'єктів господарювання та дві багатоповерхівки. Поки що мова йде про вибиті вікна та пошкоджені дахи. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Щодо прильоту в Кам'яній Ярузі, то там виникла пожежа", – написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

 

 

Пенсіонера поранено через удар російською КАБ на Запоріжжі – ОВА

