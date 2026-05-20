Зеленський обговорив із представниками монобільшості нагальні питання законотворчості

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками парламентської фракція партії "Слуга народу", під час якої, зокрема, обговорили нагальні питання законотворчості та євроінтеграції.

"Зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті. Хороша розмова, дуже змістовна. Готуємося до засідань. Обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті. Те, що потрібно для стійкості нашої держави й для руху України у Євросоюз. Дякую за конструктив. Потрібні результати в інтересах усіх українців", – написав він у Телеграмі.