Ексзаступник міністра Власенко став тво голови Держгеонадр, звільнені два заступники міністра оборони – Мельничук

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив про призначення заступником голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергія Власенка, який раніше обіймав посаду заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів, на якого також тимчасово покладено виконання обов'язків голови Держгеонадр.

"Власенка Сергія Геннадійовича заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації… Тимчасово покладено виконання обов'язків Голови Державної служби геології та надр України на Власенка Сергія Геннадійовича", – написав Мельничук в Телеграм у середу.

У той же час він повідомив про звільнення з посад заступників міністра оборони України Євгена Мойсюка та Івана Гаврилюка. "Звільнено: Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони України; Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника Міністра оборони України", – написав Мельничук.

Першою заступницею голови Державної служби статистики України призначено начальницю Головного управління Головного управління статистики у м.Києві Надію Мельник.

У той же час Кабінет міністрів України призначив заступником міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Ольгу Кревську, яка раніше очолювала у цьому відомстві директорат європейської та євроатлантичної інтеграції і міжнародного співробітництва.

Також повідомляється про погодження призначення Наталії Мельничук заступником голови Київської обласної державної адміністрації, зараз вона очолює патронатну службу голови обладміністрації.