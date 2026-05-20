20:08 20.05.2026

СБС ЗСУ: Внаслідок спецоперації "Сніг Ахмату" знищено школу підготовки пілотів та 65 курсантів противника

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з Службою безпеки України у координації з Центром глибинних уражень СБС завдали удару по об'єкту, де здійснювалась підготовка пілотів, виробництво боєкомплектів та комплектуючих для безпілотників противника на тимчасово окупованій території України.

"У результаті ураження знищено виробничі та ремонтні приміщення, у яких перебували чотири бронеавтомобілі "Тигр", доставлені для ремонту. Усі машини знищені. Також ліквідовано начальника школи – підполковника на позивний "Бурий". Загально безповоротні втрати живої сили становлять щонайменше 65 осіб", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБС.

Зазначається, що окрім особового складу та техніки, знищено боєкомплекти і комплектуючі для виробництва безпілотних систем.

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (на псевдо Мадяр) повідомив, що внаслідок спецоперації "Сніг Ахмату" знищено 65 курсантів-спецпризначенців 78 полку спецпризначення "Север-Ахмат", центру російської академії ракетних та артилерійських наук у н.п. Сніжне, ТОТ Донецької обл.

"Підтверджено ліквідовано 65 курсантів та начальника центру підполковника "Бурий", доктор російської академії ракетних та артилерійських наук. Кількість санітарних втрат уточнюється, інфо по лікарнях", – написав Мадяр у Телеграмі.

Він зазначив, що операція "Сніг ахмату" ретельно готувалася та координована Центром глибинного ураження СБС сумісно з розвідкою підрозділу 1 оц СБС та СБУ.

"В ніч на 20 травня Птахами 1 ОЦ СБС, 11 спланованими ударами засобами middle strike (бч 100 кг) відпрацьовано навчально-виробничий комплекс та ТПД 78 моторизованого полку спеціального призначення "Север-Ахмат" ім.А.А.Кадирова, діючий у складі 42 дивізії армії РФ. Основний двоповерховий комплекс площею 2484 кв м містив збірку БПЛА та БЧ, поверх перебування ОС", – розповів командувач.

Мадяр також підтвердив знищення боєкомплекту.

"Таких центрів підготовки рос академії ракетних і арт наук у ТОТ розгорнуто три. Залишилося два. Поки", – додав він.

 

 

Теги: #сбс #ураження

